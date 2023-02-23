Війна триватиме ще рік: Британія збільшує виробництво зброї, щоб допомогти Україні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Путін перейшов межу і не збирається зупинятися. Він спрогнозував, що війна Росії та України триватиме ще як мінімум рік.

На запитання журналістів, чи ми побачимо, що війна між Україною та Росією триватиме ще через 12 місяців, Воллес сказав: "Я думаю, що побачимо".

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"Я думаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не лише до життів народу України, а й до своїх власних солдатів", – сказав він.

Він додав, що понад 188 тисяч російських солдатів загинули чи отримали поранення внаслідок "катастрофічного прорахунку" Путіна.

Коли хтось перейшов межу і думає, що це нормально робити так зі своїм народом, фактично керуючи м'ясорубкою для армії, я думаю, він не збирається зупинятися,

– додав Воллес.

Британія почала "розігрівати" свої виробничі лінії, щоб замінити зброю, відправлену в Україну, і збільшити виробництво артилерійських снарядів, щоб допомогти Києву відтіснити російські війська.

В інтерв'ю агентству Reuters Воллес сказав, що він вважає, що Британія має всі можливості для допомоги Україні, але потрібно продовжувати постачання зброї.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у лютому 2023 року більшість (63%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менш як пів року або більше часу. У перемогу за кілька тижнів чи місяців вірять близько 20%, не вірять у перемогу лише 1%.

Прем'єр-міністр країні Ріші Сунак на зустрічі з українськими журналістами підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.