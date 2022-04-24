У Британії хочуть бачити від Франції та Німеччини більше дій щодо допомоги Україні

У Великій Британії заявили, що хочуть бачити від Франції та Німеччини більше дій. Зокрема мовиться про допомогу Україні.

Відповідну інформацію оприлюднив політик, член парламенту Великої Британії Олівер Доуден. Зокрема про це голова Консервативної партії повідомив 24 квітня – у день другого туру президентських виборів у Франції.

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Британія закликала Німеччину та Францію діяти

Були дуже позитивні звуки з Франції та Німеччини, але я хотів би побачити більше дій від них,

– заявив Доуден.

Зокрема політик пригадав, що під час війни в Україні Захід повинен знову відреагувати, і Британія має намір це зробити. Також він закликав Францію та Німеччину виступити з більш активною підтримкою Києва.

До речі, прем'єр Британії Борис Джонсон під час повномасштабної війни відвідав Київ та пообіцяв допомогти в відбудові Київщини та подальшу військову допомогу Україні.

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