У Британії підтвердили надання Україні потужного пакету допомоги з далекобійними дронами

Союзники продовжують надавати всю необхідну підтримку українцям для боротьби з російськими окупантами. Цього разу Велика Британія оголосила новий пакет допомоги для нашої країни, в який увійдуть далекобійні дрони.

Раніше британський прем'єр-міністр Ріші Сунак розповідав, що хоче анонсувати цю передачу, коли український президент відвідає Лондон. Ця допомога має прибути в Україну впродовж кількох наступних місяців.

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Сунак підтвердив новий пакет військової допомоги для України

Прем'єр-міністр Британії наголосив, що його країна не повинна підвести Україну в вирішальний момент війни з Росією. Тому його уряд вирішив прискорити підтримку, оголосивши новий пакет військової допомоги.

До пакета увійдуть таки типи озброєння:

сотні ракет для систем протиповітряної оборони;

ударні безпілотники великої дальності.

Кількість зброї, яку нам найближчим часом планує передати Британія, Сунак не назвав. Проте він зазначив, що його країна зробить все можливе, щоб "Україна була в найсильнішій позиції для забезпечення тривалого миру".

У Британії навчатимуться українські пілоти

Крім цього, Ріші Сунак оголосив про відкриття нової британської школи для українських пілотів, які опановуватимуть навички керування літаками західного зразка типу F-16. За його словами, ця ініціатива дозволить українцям краще боронитися від повномасштабної російської агресії.



Наостанок британський прем'єр також розповів, що він планує зібрати конференцію на відновлення України після війни з Росією. Коли ця зустріч відбудеться і хто на ній буде присутній – наразі невідомо.

Велика Британія вже не вперше допомагає Україні