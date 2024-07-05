МЗС та Міноборони у Великій Британії очолили прихильники України
У Великій Британії 4 липня відбулися дострокові парламентські вибори. Новим прем'єром-міністром країни став лідер лейбористів Кір Стармер.
Новий прем'єр вже оголосив склад уряду. Володимир Зеленський привітав лейбористів з перемогою на виборах та заявив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу.
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МЗС та Міноборони Британії очолили прихильники України
Кір Стармер у соцмережах повідомив, що:
- новим міністром оборони країни став Джон Гілі;
- Міністерство закордонних справ очолив Девід Леммі.
МЗС Британії очолив Девід Леммі / Фото з соцмережі Х прем'єр-міністра Великої Британії
Новий міністр оборони Великої Британії / Фото з соцмережі Х прем'єр-міністра Великої Британії
Варто зауважити, що ці політики є прихильниками України. Адже буквально у травні 2024 року вони були в Україні.
Тоді ще з тіньовим держсекретарем з питань оборони Джоном Гілі та тіньовим держсекретарем у закордонних справах Девідом Ламмі зустрічався очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Британські політики запевняли, що вони приїхали з візитом, щоб засвідчити підтримку України з боку Лейбористської партії.
Підтримка України лейбористами є непохитною. Цього року можуть відбутися зміни в уряді Великої Британії, але рішучість Сполученого Королівства у підтримці України не зміниться. Лейбористи повністю підтримують посилення допомоги Україні з боку Великої Британії цього року та в наступні роки,
– цитували Ламмі та Гілі на сайті Офісу Президента.
Також видання Bloomberg тоді написало, що лейбористи пообіцяли зберегти "залізну" прихильність Великої Британії щодо підтримки України у її війні проти Росії.
Тоді британські політики зустрічались також з міністром оборони України Рустемом Умєровим та окреслили план із 5 пунктів підтримки України. Він базується на:
- військовій підтримці,
- дипломатичних контактах,
- боротьбі з російською агресією,
- розвитку промисловості,
- допомозі у відновленні.
Зобов'язання наступного лейбористського уряду перед Україною будуть залізними, а європейська безпека буде нашим першочерговим зовнішнім і оборонним пріоритетом,
– пообіцяв вже глава МЗС Девід Леммі.
Ба більше, політики пообіцяли допомогти Києву створити "чіткий шлях для членства України в НАТО".