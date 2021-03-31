Скандал через 33 тисячі доларів: вартість статуї Грети Тунберг обурила студентів Вашингтона

Студентів розлютила саме вартість статуї Грети Тунберг. Університет Вінчестера витратив на її встановлення 33 тисячі доларів. Вони назвали проєкт марнотратним.

Водночас в університеті запевнили, що це перша в світі скульптура шведської екоактивістки. Вони вважають, що гроші витратили правильно.

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Позиція студентів

У профспілці студентів заявили, що кошти можна було б витратити краще. Президентка Спілки студентів Вінчестера Меган Болл зазначила, що Тунберг справді є фантастичним прикладом для наслідування для всіх. Однак вони все одно не підтримують ідею встановлення скульптури.

Ми закликаємо університет відповісти за вартість статуї. Ми закликаємо їх публічно зіткнутися з критичними проблемами, які висвітлюють студенти, і забезпечити прозорий розподіл додаткової та існуючої фінансової підтримки,

– зауважили у профспілці.

Як пояснили ситуацію в університеті

В університеті зазначили, що проєкт був введений в експлуатацію в 2019 році. Фінансувався він коштами, виділеними на будівництво будівлі Центру Вест-Даунс.

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В електронному листі до студентів університет висловив сподівання, що статуя стане символом її "відданості боротьбі з кліматичними та екологічними надзвичайними ситуаціями".

Грета, не зважаючи на труднощі у своєму житті, стала провідним екологічним активістом у світі. Як університет стійкості та соціальної справедливості, ми з гордістю вшановуємо цю натхненну дівчину у такий спосіб,

– наголосив професор Картер .

Водночас додав, що університет готовий до дебатів та критичних бесід, якщо хтось вважає Тунберг суперечливою фігурою.

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