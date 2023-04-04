Перспектива поразки зростає, – у Британії заявили, що Путін став жертвою гордині

Кремлівський диктатор Владімір Путін вважав, що легко переможе у війні проти України. Та, як показали бойові дії та реакція України й Заходу, Путін став жертвою гордині й перспективи поразки Росії стають дедалі реальнішими.

Про це заявив колишній начальник Генерального штабу Великої Британії генерал лорд Річард Даннатт. За його словами, невдачі військового керівництва Росії свідчать, що вони не знали про плани Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

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Путін втрачає контроль над владою

Він зазначив, що російських солдатів масово обманули, коли сказали, що вони йдуть до України, як "визволителі". Через це Даннатт каже, що не дивно, що серед армії Росії процвітає пияцтво. У розвідці Британії інформували, що пияцтво – одна з головних причин небойових втрат Росії.

Генерал стверджує, що Путін став жертвою власної гордині, адже вірив, що його спецслужби проникли та підірвали уряд Києва; що більшість українців налаштована проти президента Зеленського та виступала за кращі зв'язки з Росією. Що більше, Путін вірив, що його армія придатна, боєздатна і готова завдати швидкого удару по Києву, щоб змінити режим.

Однак зараз перспектива поразки на полі бою стає дедалі ймовірнішою, а контроль Путіна над владою дедалі слабкішим,

– наголосив Даннатт.

Він вважає, що зусилля Росії на Сході України, ймовірно, проваляться, попри намагання Путіна показати контроль над тимчасово окупованими територіями України.

Україна має шанс зламати хребет росіян вже влітку

Колишній начальник Генштабу Британії оцінив ситуацію на полі бою. Зокрема, невдалі спроби вагнерівців протягом кількох місяців захопити Бахмут, зазнаючи колосальних втрат.

Він звернув увагу на те, що Росія почала зміщувати увагу на Авдіївку та напрямок Кремінна – Сватове.

Ці кроки, здавалося б, вказують на те, що вони намагаються стабілізувати свої оборонні лінії, а не почати новий наступ. Можливо, російська армія вже досягла кульмінаційної точки,

– каже Даннатт.

За його словами, якщо українське оперативне командування зможе вибудувати сміливу загальновійськову схему маневру, то є можливість завдати вирішальних ударів цього літа.

"Постійний наступ із поєднанням танків, броньованої піхоти та самохідної артилерії за підтримки ракетних ударів великої дальності та будь-якої близької авіаційної підтримки, яку вони можуть зібрати, міг би остаточно знищити те, що залишилося від російської моральності, і зламати хребет російській армії", – заявив генерал.

Він вважає, що перші успіхи під час контрнаступу ЗСУ можуть спонукати росіян до втечі, як це сталося у Харківській області восени 2022 року.

Хто може замінити Путіна

Даннатт зазначає, що такий колапс може стати каталізатором, який виведе Путіна з Кремля. Натомість очолити Росію та закінчити війну може начальник генштабу Росії Валєрій Герасимов.

"Абсолютно розумно, що є побоювання щодо того, хто може замінити його, але я припускаю, що групою лідерів, які сьогодні найбільше незадоволені в Росії, є військові. Якщо начальник російського генерального штабу генерал Валєрій Герасимов зможе заручитися достатньою підтримкою і знайти в собі моральну мужність діяти, ця війна може закінчитися задовго до другої річниці", – сказав він.

Лорд Річард Даннатт резюмував, що НАТО, Сполучені Штати та Захід повинні продовжувати надавати всіляку підтримку Україні, щоб покласти край цій жахливій главі європейської історії.