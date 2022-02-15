У Британії заявили, що сигнали Росії про відведення військ неоднозначні, а у США їх перевіряють

Велика Британія заявила, що наразі сигнали Росії щодо відведення військ неоднозначні. У США заявили, що їхні аналітики перевіряють інформацію.

Відповідні дані Великої Британії повідомило видання Reuters. Натомість щодо перевірки США на брифінгу заявила Джуліан Сміт.

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Британія ще не помітила деескалації та називає сигнали неоднозначними

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що останні дані розвідки про війська Росії на кордоні України все ще не помічають, що Росія готова до деескалації.

Я думаю, що на цей момент сигнали неоднозначні, і тому ми маємо ще одну причину залишатися дуже жорсткими та дуже об'єднаними, особливо щодо економічних санкцій,

– заявив Джонсон.

Британський політик також заявив, що:

Лондон бачить можливості дипломатичного шляху до деескалації ситуації, адже "Росія відкрита до розмов";

"з іншого боку, розвіддані, які ми бачимо сьогодні, все ще не запевняють";

дані британської розвідки про російські польові шпиталі, які будуються в Білорусі неподалік кордону з Україною, "можна сприйняти за підготовку до вторгнення".

США перевіряють інформацію про відведення військ

Посол США при НАТО Джуліан Сміт на брифінгу заявила, що Штати перевірять цю інформацію.

Нам потрібно буде це перевірити,

– заявила Сміт.

Посол також додала, що краще знитимуть ситуацію за "день – два".

Що цьому передувало

15 лютого Росія пояснила, що завершила частину навчань, які проводять спільно з Білоруссю на її території.

Підрозділи Південного та Західного військових округів нібито вже повернуться у свої гарнізони.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що повірить у відведення військ тільки тоді, коли це побачить. Тоді ж і повірить в деескалацію.

Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, визнавши бойовиків, Росія порушить міжнародне право та мінські угоди.

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