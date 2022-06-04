Британська розвідка назвала ключовий фактор останніх тактичних успіхів Росії на Донбасі

Російська армія має певні успіхи на Донбасі через свою перевагу у повітрі. Окупанти завдають удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.

Нездатність Росії придушити або знищити українські стратегічні системи ППО в перші дні повномасштабного вторгнення обмежувала її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просуванню на Київ.

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Удари вглиб країни не мали суттєвого впливу на перебіг війни й в результаті російські запаси високоточних керованих ракет, ймовірно, значно вичерпалися.

На Донбасі росіянам легше використовувати авіацію

З переміщенням активних бойових дій на Донбас, Росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки своїх наземних військ. Вона поєднує її з авіаударами та масованими артилерійськими обстрілами.

Спільне застосування авіаційних і артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні,

– йдеться в повідомленні британської розвідки.

У розвідці зауважили, що поширене використання некерованих боєприпасів окупантами призводить до значних руйнувань населених пунктів на Донбасі. В населених пунктах помирають мирні люди.

Найгарячіші напрямки на Донбасі

Найзапекліша битва наразі триває у Сєвєродонецьку, який окупанти намагаються взяти штурмом. Тривають вуличні бої. Окупанти зазнали чималих втрат на цьому напрямку, тож поповнили особовий склад завдяки мобілізаційному резерву другого армійського корпусу.

На Бахмутському напрямку теж нелегка ситуація. Прикриваючись шквальними обстрілами, російські загарбники пішли у наступ. Але українські захисники зуміли його відбити, тож ворогу довелось відійти.

На Лиманському напрямку, неподалік Старого Каравана, росіяни хочуть захопити частину лівого берега річки Сіверський Донець. На Слов'янському напрямку окупанти відкривають артилерійський вогонь по Грушувасі, Тетянівці та Дібрівному, щоб знизити потенціал ЗСУ.

Також вороги намагалися взяти штурмом Богородичне, але їм не вдалося. Крім того, під час спроб наступати на Вірнопілля бійці "другої армії світу" зазнали втрат.

Тим часом на Донецькому напрямку ворог уже не настільки стрімко просувається через виснаження особового складу. Морально-психологічний стан бійців теж продовжує знижуватись.

Головне від Генштабу ЗСУ щодо Донбасу:

Російська армія намагалася штурмувати позиції ЗСУ на Слов'янському напрямку, однак успіхів не мала.

Наразі окупанти серйозно зосередили свої зусилля на ділянці лівого берега річки Сіверський Донець.

Найзапекліші бої наразі тривають у Сєвєродонецьку та біля Бахмута.

За минулу добу, 3 червня, на Луганщині ЗСУ відбили 9 атак противника.

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