Росія навмисно сіє дезінформацію через снаряди зі збідненим ураном, – міноборони Британії
Джерело:Sky News
Російський диктатор Владімір Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про відправку в Україну боєприпасів, що містять збіднений уран. Про це повідомляють у розвідці Британії.
Міністерство оборони Британії підтвердило, що відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну. Там зазначили, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".
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Росія навмисно намагається дезінформувати
"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом", – заявили у відомстві.
У розвідці запевняють, що Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати.
За словами міністерства, ці снаряди є високоефективними для ураження сучасних танків і броньованих машин.
Там також додали, що наукові дослідження показують, що будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким".
Путін скаженіє через надання ЗСУ боєприпасів зі збідненим ураном
- Британія пообіцяла надати Україні бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран. Кремлівський диктатор Владімір Путін зробив щодо цього їдку заяву.
- Він стверджує, що Росія буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.
- Своєю чергою міністр оборони Сєргєй Шойгу заявив, що до ескалації "пройдено ще одну сходинку, але їх усе менше й менше".