Росія навмисно сіє дезінформацію через снаряди зі збідненим ураном, – міноборони Британії

21 березня 2023, 23:55
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Джерело:

Sky News

Російський диктатор Владімір Путін "свідомо намагається дезінформувати", публічно критикуючи рішення про відправку в Україну боєприпасів, що містять збіднений уран. Про це повідомляють у розвідці Британії.

Міністерство оборони Британії підтвердило, що відправить снаряди зі збідненим ураном в Україну. Там зазначили, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".

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Росія навмисно намагається дезінформувати

"Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом", – заявили у відомстві.

У розвідці запевняють, що Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати.

За словами міністерства, ці снаряди є високоефективними для ураження сучасних танків і броньованих машин.

Там також додали, що наукові дослідження показують, що будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном "ймовірно, буде низьким".

Путін скаженіє через надання ЗСУ боєприпасів зі збідненим ураном

  • Британія пообіцяла надати Україні бронебійні боєприпаси, які містять збіднений уран. Кремлівський диктатор Владімір Путін зробив щодо цього їдку заяву.
  • Він стверджує, що Росія буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.
  • Своєю чергою міністр оборони Сєргєй Шойгу заявив, що до ескалації "пройдено ще одну сходинку, але їх усе менше й менше".

Довідково. Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема, у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах.
Автор: Дарина Жданович