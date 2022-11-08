Росія може використати в Україні практику бомбардувань Сирії, – Британія

Росія може застосувати в Україні ті ж бомбардування, які здійснювала в Сирії. Британські аналітики пояснили, що саме потрібно зробити світу, щоб цього не трапилось.

Відповідну інформацію повідомив лондонський аналітичний центр Королівського інституту об'єднаних служб (Rusi) в доповіді. Ба більше, армією Росії керує генерал Сєргєй Суровікін, який і бомбив Алеппо.

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Британські аналітики попередили про нову небезпеку від Росії

Аналітики попередили Захід, що треба припинити заспокоювати себе щодо необхідності негайного постачання Україні ППО.

Лише завдяки своїй нездатності знищити українські ЗРК Росія все ще не в змозі ефективно використовувати потенційно важку та ефективну повітряну вогневу потужність своїх авіаційних бомбардувальників і багатоцільових винищувачів для бомбардування українських стратегічних цілей і позицій на передовій із середньої висоти, як це було в Сирії,

– мовиться в повідомленні.

Проте аналітики застерегли, якщо країни Заходу не надаватимуть боєприпаси до систем протиповітряної оборони, а з часом не будуть їх модернізувати та замінювати, то повітряно-космічні сили Росії знову можуть бути небезпечними.

Яка зброя потрібна Україні для стримування Кремля

Аналітики лондонського аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних служб пояснили, що:

в короткостроковій перспективі Україна потребує додаткових переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних установок з радіолокаційним наведенням, таких як "Гепард", щоб підтримувати та посилювати свою здатність перехоплювати "шахіди" і захищати енергетичну інфраструктуру;

в середньостроковій перспективі Києву знадобляться економічно ефективні способи захисту від іранських "шахідів". Як варіант, можуть підійти радарні та/або лазерні системи, які дозволять зенітній зброї бути набагато точнішою та ефективнішою.

Повітряним силам ЗСУ потрібні сучасні західні винищувачі та ракети для стійкої протидії повітряно-космічним силам Росії. Російські пілоти були обережні протягом усієї війни, тому навіть невелика кількість західних винищувачів могла мати серйозний стримуючий ефект,

– пояснили аналітики.

Що відомо про надані Україні ППО

7 листопада Україна вже отримала американсько-норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS. Мовиться про дві одиниці.

Це зброя, яка посилить захист нашого неба та дозволить розпочати формування багаторівневої системи ППО і ПРО.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що вони з досить високою ймовірністю, зможуть захистити місто Київ.

Також Україні надали нові системи Aspide. Вони універсальні, розраховані в більшості на "стаціонарну" роботу та захист стратегічних об'єктів – промислових підприємств, аеродромів чи морських портів.

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