Поки Україна на весь світ розповідає про важливість бойкотувати все російське, двоє британських лордів погуляли на вечірці у російського посла в Лондоні. Ба більше, вони відзначилися обурливими висловлюваннями про війну.

Цинічні висловлювання британських лордів

Вечірка російського посла Андрєя Келіна відбулася 12 червня, з нагоди дня Росії. Її відвідали британці Річард Балф і Роберт Скідельські. Загалом на заході було 50 осіб, серед яких працівники посольства Росії, іноземні дипломати та кілька британців.

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Сам посол на заході виступив з промовою, у якій намагався виправдати вторгнення Росії в Україну. Він нахабно заявив, "що для того, щоб нормально розвиватися, Росія повинна спочатку розібратися зі значними загрозами своїй безпеці". Також він звинуватив Велику Британію у допомозі Україні, мовляв, вона здійснила "великий стратегічний прорахунок".

Лорд Балф підтвердив журналістам, що був на цьому заході. Він додав, що під час нього мав коротку розмову з російським військовим аташе.

За словами лорда, війна в Україні завершиться "переговорами". Він вирішив піти ще далі й нахабно заявив, що Україна віддасть частину своєї території Росії. Мовляв, наша держава є "розваленою", а "зібрали" її Сталін та Черчилль наприкінці Другої світової війни.

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Без згадок Криму теж не обійшлося. Балф цинічно назвав його "безумовно російським" й додав, що Москва нібито має якісь "законні" претензії на Донецьк і Луганськ.

Скідельські був трохи менше різким у своїх висловлюваннях. Він заявив, що виступає проти російського вторгнення в Україну, але прийшов на вечірку посла Росії, бо "хотів показати свою повагу і прихильність до російського народу в його національний день, особливо за цих обставин".

Скідельські був у складі ради директорів "РуссНефти" з 2016 по 2021 рік. Незабаром після вторгнення російських військ в Україну лорд написав листа, в якому засудив цей крок. Однак при цьому він поставив запитання про те, чому Захід не пообіцяв, що НАТО не буде розширюватися на схід і не включить до свого складу Україну.