"Вони не потребують великої допомоги": Трамп про британських миротворців в Україні

Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді, чи надасть США допомогу британським миротворцям у разі атаки Росії в Україні, заявивши, що британці можуть "подбати про себе". Однак він підкреслив, що завжди буде на боці Британії, якщо допомога знадобиться.

Про це розповідає The Telegraph з посиланням на його пресконференцію з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером 27 лютого у Вашингтоні, повідомляє 24 Канал. Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на питання щодо надання Америкою підтримки британським миротворцям, якщо після завершення бойових дій в Україні вони опиняться під атакою росіян.

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Трамп ухилився від прямої відповіді про допомогу британцям

Водночас він запевнив, що завжди буде на боці Великої Британії.

Під час заходу пресконференції британський лідер заявив про готовність відправити в Україну миротворців та залучити військово-повітряні сили для забезпечення можливої мирної угоди з Росією.

На тлі цього журналісти запитали президента США, чи допоможе Америка британським військовим у разі російської атаки.

Ви знаєте, я завжди вважав, що британці не потребують великої допомоги. Вони можуть подбати про себе дуже добре,

– заявив Трамп.

Попри заяву про спроможність британців діяти самостійно, американський президент наголосив, що США залишаються союзниками Лондона.

Я завжди буду з британцями. І знаєте, британці були неймовірними солдатами, неймовірними військовими, і вони можуть подбати про себе. Але якщо їм потрібна допомога, я завжди буду з британцями, я завжди буду з ними,

– підкреслив Трамп.

Заява американського лідера викликала чимало дискусій, адже він фактично не дав чіткої відповіді щодо можливого військового втручання США у разі нападу Росії на британських миротворців.