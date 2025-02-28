"Вони не потребують великої допомоги": Трамп про британських миротворців в Україні
- Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді щодо допомоги США британським миротворцям у разі атаки Росії в Україні, заявивши, що британці можуть "подбати про себе".
- Трамп підкреслив, що США завжди будуть на боці Великої Британії, якщо допомога знадобиться, але не дав чіткої відповіді щодо можливого військового втручання.
- Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив про готовність відправити в Україну миротворців та залучити військово-повітряні сили для забезпечення можливої мирної угоди з Росією.
- Заява Трампа викликала дискусії через відсутність чіткої відповіді щодо військового втручання у разі нападу Росії на британських миротворців.
Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді, чи надасть США допомогу британським миротворцям у разі атаки Росії в Україні, заявивши, що британці можуть "подбати про себе". Однак він підкреслив, що завжди буде на боці Британії, якщо допомога знадобиться.
Про це розповідає The Telegraph з посиланням на його пресконференцію з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером 27 лютого у Вашингтоні, повідомляє 24 Канал. Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на питання щодо надання Америкою підтримки британським миротворцям, якщо після завершення бойових дій в Україні вони опиняться під атакою росіян.
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Трамп ухилився від прямої відповіді про допомогу британцям
Водночас він запевнив, що завжди буде на боці Великої Британії.
Під час заходу пресконференції британський лідер заявив про готовність відправити в Україну миротворців та залучити військово-повітряні сили для забезпечення можливої мирної угоди з Росією.
На тлі цього журналісти запитали президента США, чи допоможе Америка британським військовим у разі російської атаки.
Ви знаєте, я завжди вважав, що британці не потребують великої допомоги. Вони можуть подбати про себе дуже добре,
– заявив Трамп.
Попри заяву про спроможність британців діяти самостійно, американський президент наголосив, що США залишаються союзниками Лондона.
Я завжди буду з британцями. І знаєте, британці були неймовірними солдатами, неймовірними військовими, і вони можуть подбати про себе. Але якщо їм потрібна допомога, я завжди буду з британцями, я завжди буду з ними,
– підкреслив Трамп.
Заява американського лідера викликала чимало дискусій, адже він фактично не дав чіткої відповіді щодо можливого військового втручання США у разі нападу Росії на британських миротворців.