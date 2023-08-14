Друге перехоплення літаків Росії за день: британські винищувачі перехопили Ту-142 біля Шотландії

Російські морські патрульні бомбардувальники пройшли на північ від Шетландських островів у північній зоні повітряного патрулювання НАТО. Їх перехопили британські RAF Typhoon.

Ранком 14 серпня військово-повітряні сили Великої Британії підняли в повітря винищувачі швидкого реагування Typhoon. Причина – проліт двох російських протичовнових літаків Ту-142 на північ від Шотландії. Слід зазначити, що це друге перехоплення російських літаків поблизу кордонів НАТО за день.

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Що кажуть у Великій Британії

Російські бомбардувальники Ту-142, які використовуються для розвідки та протичовнової боротьби, перехопили в міжнародному повітряному просторі в межах північної зони патрулювання НАТО. Це зробили британські винищувачі Typhoon, а забезпечував їхній політ заправний танкер Voyager. "Тайфуни" стартували з Лоссімуту – там розташована одна з двох станцій швидкого реагування Королівських ВПС.

Один із пілотів сказав: коли вранці почув сигнал тривоги, то відчув приплив адреналіну. Усідомлювати, що перехоплення було успішним, приємно.

Британське міноборони наголошує: російські військові літаки, які входять у зону міжнародного повітряного простору, контрольовану Великобританією, становлять загрозу. Вони часто ігнорують авіадиспетчерів і не повідомляють про своє перебування в повітряному просторі.

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Іще один інцидент у повітрі

Російські літаки 14 серпня зранку були помічені біля Нідерландів – також у Північному морі, як і у випадку з Шотландією. Російські винищувачі розвернулися після того, як їх перехопили F-16 Нідерландів і Данії. Росіяни залишилися в міжнародному повітряному просторі. Утім, міноборони держави-агресорки розповіло зовсім іншу історію: нібито норвезький літак розвернувся, перехоплений російським МіГом, а відбувалися події у Баренцевому морі.