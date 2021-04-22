Цього року британські винищувачі типу "Тайфун" мають передислокуватися до Румунії. Таким чином вони охоронятимуть небо над Чорним морем від вторгнення Росії.

Військові літаки Великої Британії передислокуються на військово-повітряну базу "Михайло Когалнічану". Вона розташована поблизу румунського міста Костанца. До теми Бомбосховища по всій Одесі: в мерії оприлюднили інтерактивну карту Що ще відомо про британські винищувачі Британські винищувачі розташовувались на авіабазі Lossiemouth.

Вони прибудуть до Румунії у перших числах травня.

Про це повідомляє повітряне командування НАТО.

Разом з військами Великої Британії патрулюватимуть небо над Чорним морем й Румунські військово-повітряні сили.

За останні кілька років це вже третя ротація ескадрильї королівських літаків. Попередні відрядження були у 2017 і 2018 році. Зверніть увагу! Країни НАТО спільним рішенням домовились про патрулювання Чорного моря. Поштовхом до того стала окупація Криму у 2014 році. Загострення на українських кордонах: коротко Від початку квітня Росія стягує свої війська до наших кордонів .

. Окрім цього, країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.

При тому в Росії активно поширюють фейки про загострення ситуації з Києвом. У Кремлі продовжують замовляти маніпулятивні матеріали на телебаченні.

Україну підтримує Євросоюз : країни-члени звернулись до Росії з вимогою припинити ескалацію конфлікту. Проте відповіді від агресора не послідувало.

Карта переміщення російських військ вздовж кордону / Інфографіка 24 каналу