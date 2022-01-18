Британським літакам, які постачають Україні зброю, довелося облітати Німеччину

Лондон погодив постачання Україні легкої протитанкової зброї. Перші системи доставили у Київ напередодні, 17 січня. Втім, британським літакам довелося оминути Німеччину.

Велика Британія надає Україні легкі протитанкові оборонні системи. Тамтешній міністр оборони Бен Воллес запевнив, що це – не стратегічна зброя, а для самооборони.

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Військова підтримка на тлі загроз з боку Росії

Воллес пояснив, що Україна отримає озброєння ближнього радіуса дії. Таке рішення у Лондоні ухвалили на тлі загрози нового російського нападу на Україну. Держава-агресорка продовжує скупчувати свої війська біля наших кордонів.

Це може змусити людей зупинитися й задуматися, що вони роблять. Якщо танки вторгнуться в Україну, вони стануть частиною захисного механізму,

– наголосив посадовець.

Довелося облітати Німеччину

Журналіст Джордж Еллісон з Великої Британії у своєму твітері уточнив, що протитанкове озброєння в Україну перевозять британські транспортні літаки. Крім цього, він звернув увагу й на цікавий нюанс. Дані ресурсу Flightradar24, який дозволяє у режимі реального часу спостерігати за літаками, свідчать про те, що повітряні судна оминули німецький повітряний простір. Отже, чомусь були змушені обрати не найкоротший маршрут. Про це пише й Кайл Глен з Conflict News.



Британські літаки оминули Німеччину / Скриншот

Позиція Берліна щодо постачання Україні зброї

Напередодні німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок відвідала Україну. Вона заявила, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння Україні.

Перед цим посол Андрій Мельник закликав Німеччину терміново надати зброю. Він пояснив про загрози через агресію Кремля й наголосив, що українці мають право на оборону.

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Це може означати,Втім, офіційного підтвердження цьому немає.