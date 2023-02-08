Британський прем'єр відреагував на прохання Зеленського про літаки

8 лютого Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, аби зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Під час свого виступу перед парламентом він попрохав надати Україні літаки.

На таке прохання відреагував британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Він попросив міністра оборони Бена Уоллеса дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні.

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Коли Україні очікувати на літаки

Ба більше, представник уряду Великої Британії розповів, що у Лондоні розглядають можливість надати Україні саме реактивні винищувачі. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Однак попри таку оперативну реакцію речник прем'єр-міністра підкреслив, що це буде "довгостроковим рішенням", а не короткостроковою допомогою, яка зараз найбільше потрібна Україні у боротьбі проти Росії.

Прем’єр-міністр доручив міністру оборони дослідити, які реактивні літаки ми могли б надати, але, щоб було зрозуміло, це довгострокове рішення, а не короткострокова допомога, яка зараз найбільше потрібна Україні,

– сказав він.

Натомість, за словами речника, наразі у Великій Британії вважають правильним надати нашій державі танки Challenger, додаткові гармати, засоби дальньої дії, "які можуть допомогти виграти війну зараз, але також дивитися на середньострокову і довгострокову перспективу, щоб забезпечити Україну всіма можливостями, яких вона потребує".

Також в західних ЗМІ підкреслили, що сучасні реактивні винищувачі, наприклад, як F-16, вимагають великих груп технічного обслуговування, а в деяких випадках вимагатимуть від України розширення злітно-посадкових смуг.

Велика Британія навчатиме українських пілотів

Зазначимо, що раніше Ріші Сунак оголосив про плани навчати українських пілотів керувати літаками стандартів НАТО. Ба більше, речник прем'єр-міністра підкреслив, що у Лондоні хочуть "щоб це почалося якнайшвидше".

Але це складні одиниці військового обладнання. І, як ви знаєте, поточний період навчання для британських пілотів становить близько п’яти років,

– підкреслив він.

Тож, за даними The Wall Street Journal, навчання почнуться весною.