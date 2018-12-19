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      Британський аналітик: Я бачив, як Усик впорався з Володимиром Кличком

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      Британський аналітик: Я бачив, як Усик впорався з Володимиром Кличком
      Британський аналітик: Я бачив, як Усик впорався з Володимиром Кличком / tsn.ua

      Джонні Нельсон – екс-чемпіон світу у важкій вазі, який працює коментатором й експертом боксу на британському телебаченні, висловив думку щодо переходу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі (до 90,7 кг) українця Олександра Усика в суперважкий дивізіон.

      Британець назвав українця одним з найсильніших боксерів з технічної точки зору.

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      "Подивіться на Олександра Усика. Я думаю, що технічно він найвеличніший. Він, очевидно, один з найкращих здорованів з усіх, кого я бачив за останній час. Ми бачили, чим закінчився бій з Тоні Беллью, незважаючи на його велике серце лева, яке більше, ніж у будь-кого іншого. Цей хлопець, Олександр Усик, володіє неймовірними боксерськими можливостями. Якщо він вийде в ринг до Ентоні Джошуа... Я б постарався вибрати такого опонента в останню чергу, тому що цей хлопець вміє боксувати. Він явно може бити, що ми й бачили, він доставить багато клопоту", – сказав експерт в інтерв'ю телеканалу Sky Sports, передає Vringe.

      Нельсон також згадав, що Усик давав собі раду з Володимиром Кличком під час спарингів.

      "Я бачу, як він буде справлятися з суперваговиками, я бачив, як він впорався з Володимиром Кличком, коли той готувався до Тайсона Ф'юрі. Цей хлопець може битися і може битися у своє задоволення. Ви бачили його в дії, коли він зупинив Тоні Беллью. Якщо він підніметься у хевівейт, це буде природний прогрес, це відповідний шлях вперед, але йому потрібно випробувати себе в цій вазі. Чи буде він тим же бійцем, коли набере трохи ваги? Це станеться, нам не доведеться довго чекати. Він чудовий. Коли він підніметься у вазі, то я скажу, що це хлопець, за яким потрібно найбільше спостерігати серед всіх супертяжів", – резюмував аналітик.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Володимир Кличко
      Джерело: 24 Канал
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