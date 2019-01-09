Британський боксер Ентоні Джошуа нагодував гігантських птахів з власного рота: відео
Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями IBF, WBA та IBO Ентоні Джошуа активно проводить відпочинок. Олімпійський чемпіон 2012 року став героєм в одному із зоопарків у Дубаї (ОАЕ).
Досі непереможний боксер нагодував у зоопарку величезних екзотичних птахів.
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29-річний Ентоні вирішив зробити це зі смаком. Відважний боксер поклав корм до свого рота, звідки пернаті й забирали їжу.
Нагадаємо, що команда чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не розглядає українського абсолютного чемпіона світу у важкій категорії (до 90,7 кг) Олександра Усика як можливого суперника на 13 квітня наступного року.
Джерело: 24 Канал
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