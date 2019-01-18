Британський боксер звинуватив Кличка в брехні й заявив, що Володимир хоче повернутися

Британський боксер Ділліан Вайт звинуватив колишнього українського боксера Володимира Кличка в брехні. За його словами, колишній чемпіон світу й справді хотів відновити кар'єру.

Уайт підтвердив, що переговори про поєдинок 13 квітня в Лондоні (Англія) на стадіоні "Вемблі" з легендарним українським ветераном Володимиром Кличком велися.

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Британець повідомляє, що домовитися не вдалося, оскільки Кличко бажає спершу провести два проміжних бої з суперниками середнього класу.

Слова-спростування Кличка Уайт назвав "брехнею". "Він однозначно вирішив відновити кар'єру, але спершу хоче провести два проміжних бої", – заявив 30-річний боксер.

Нагадаємо, раніше журналіст Стів Банс заявив, що Володимир Кличко може провести бій на стадіоні "Уемблі" у квітні з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – щоб побити рекорд Джорджа Формана, який в 1987 році здолав Майкла Мурера та у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Однак Кличко-молодший спростував інформацію.



Варто нагадати, що Володимир Кличко останній бій провів у квітні 2017 року проти Ентоні Джошуа. Британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.

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