21:33
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Британський комік Джек Вайтгалл відвідав Чорнобиль: фотофакт

289 Читать новость на русском
Джек Вайтгалл
Джек Вайтгалл

Телеведучий та комік Джек Вайтгалл приїхав до Україні. Британський актор показав кадри з Києва, Одеси та навіть з Чорнобиля.

Джек Вайтгалл здивував своїх прихильників у соцмережі Instagram новими знімками та відео. Після візиту Періс Хілтон до Львова, 29-річний актор також відвідав Україну. Однак комік не мав наміру брати участь у світських заходах, а просто подорожував країною як турист.

Читайте також: Періс Хілтон показала свої апартаменти у Львові: фото

Першим, що здивувало Джека Вайтгалла – це відеоролик в аеропорту Одеси, з якого він добряче пореготав. Знаменитість кумедно відреагував на вилучення контрабанди, яку показали на телеекранах летовища.

Дивовижне відео в аеропорту Одеси. Я дивуюсь, як вони дозволили чоловіку сісти в літак, знайшовши всю цю контрабанду,
– прокоментував українську рекламу Джек Вайтгалл.

Знаменитий британець дорогою до Чорнобиля зупинився в Києві. У столиці Джек Вайтгалл скуштував знамениту котлету по-київськи та запечену картоплю. Судячи із задоволеного обличчя актора, страва йому сподобалась.

Останньою зупинкою Джека Вайтгалла став Чорнобиль. Ймовірно, саме це місце найбільше приваблювало актора, оскільки з Прип'яті він зробив найбільше знімків.

Близько до Чорнобиля,
– написав британець.

About to enter Chernobyl.

Допис, поширений Jack Whitehall (@jackwhitehall)


Відомий британський комік поїхав у Чорнобиль


Сувенірна лавка поблизу Чорнобиля

Хто такий Джек Вайтгалл?
Це популярний актор та комік, який знімався у телепроектах "Погана освіта", "Свіже м'ясо", "Шоу Грема Нортона", фільмі "День матері". Також Джек Вайтгал є незмінним ведучим британської кінопремії Brit Awards.

Теги: LifeStyle Чорнобиль Великобританія Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Великодні яйця та крашанки: яскраві та прості ідеї для оздоблення
сьогодні, 21:00 Великодні яйця та крашанки: яскраві та прості ідеї для оздоблення
Олена Булан 5492
Якщо Facebook набрид: як користуватися та що читати в Telegram
сьогодні, 20:01 Якщо Facebook набрид: як користуватися та що читати в Telegram
Тетяна Бучок 685
Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
сьогодні, 18:00 Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
Яніна Ткачук 275
Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
сьогодні, 17:00 Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
Володимир Шередега 740
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 15:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
3694
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук