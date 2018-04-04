Британський комік Джек Вайтгалл відвідав Чорнобиль: фотофакт

Телеведучий та комік Джек Вайтгалл приїхав до Україні. Британський актор показав кадри з Києва, Одеси та навіть з Чорнобиля.

Джек Вайтгалл здивував своїх прихильників у соцмережі Instagram новими знімками та відео. Після візиту Періс Хілтон до Львова, 29-річний актор також відвідав Україну. Однак комік не мав наміру брати участь у світських заходах, а просто подорожував країною як турист.

Читайте також: Періс Хілтон показала свої апартаменти у Львові: фото

Першим, що здивувало Джека Вайтгалла – це відеоролик в аеропорту Одеси, з якого він добряче пореготав. Знаменитість кумедно відреагував на вилучення контрабанди, яку показали на телеекранах летовища.

Дивовижне відео в аеропорту Одеси. Я дивуюсь, як вони дозволили чоловіку сісти в літак, знайшовши всю цю контрабанду,

– прокоментував українську рекламу Джек Вайтгалл.

Знаменитий британець дорогою до Чорнобиля зупинився в Києві. У столиці Джек Вайтгалл скуштував знамениту котлету по-київськи та запечену картоплю. Судячи із задоволеного обличчя актора, страва йому сподобалась.

Допис, поширений Jack Whitehall (@poshwhitehall) 2 Кві 2018 р. о 11:53 PDT

Останньою зупинкою Джека Вайтгалла став Чорнобиль. Ймовірно, саме це місце найбільше приваблювало актора, оскільки з Прип'яті він зробив найбільше знімків.

Близько до Чорнобиля,

– написав британець.

About to enter Chernobyl. Допис, поширений Jack Whitehall (@jackwhitehall) 4 Кві 2018 р. о 3:26 PDT



Відомий британський комік поїхав у Чорнобиль



Сувенірна лавка поблизу Чорнобиля

Хто такий Джек Вайтгалл?

Це популярний актор та комік, який знімався у телепроектах "Погана освіта", "Свіже м'ясо", "Шоу Грема Нортона", фільмі "День матері". Також Джек Вайтгал є незмінним ведучим британської кінопремії Brit Awards.