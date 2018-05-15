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Британський магазин випустив купальники з принцом Гаррі та Меган Маркл

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купальники з принцом Гаррі та Меган Маркл
купальники з принцом Гаррі та Меган Маркл / Bags of Love

19 травня відбудеться весілля принца Гаррі і Меган Маркл – головна подія року в Британії, до якої готується не тільки королівська сім'я, а й малий бізнес, який виготовляє сувенірну продукцію.

Британський магазин з друкованими сувенірами "Bags of Love" випустив колекцію купальників, на яких крупним планом зображені особи принца Гаррі і Меган Маркл, йдеться у виданні huffingtonpost.

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Купальник з Меган Маркл

Варто додати, що борода Гаррі на купальнику розташована в доволі пікантному місці. Творці кажуть, що це невипадково.


Купальник з принцом Гаррі

"Місце для бороди Гаррі обрано невипадково і відображає нашу думку з приводу того, що потрібно приймати себе такими, якими ви є", – розповіли в компанії, яка придумала купальники з королівськими нареченими. 

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл заплановане на 19 травня. Церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському палаці. Знамениті наречені вже майже закінчили підготовку до найочікуванішого заходу. Вони визначилися з музичним супроводом церемонії, обрали весільну карету, а принц Гаррі вибрав, хто в нього буде за свідка.

Теги: LifeStyle Королівське весілля Королівська сім'я Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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