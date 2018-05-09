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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Британський письменник розповів, як допоміг написати сину есе і той отримав "трійку"

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Ієн Мак'юен
Ієн Мак'юен / Фото з відкритих джерел

Відомий британський письменник і лауреат Букерівської премії Ієн Мак'юен поділився історією, як одного разу допоміг синові написати есе за його романом "Непохитне кохання" ("Enduring Love"), але в результаті хлопець отримав "трійку".

Про це повідомляють у The Daily Mail.

Курйозна історія трапилась декілька років тому, коли молодшому синову потрібно було написати свої роздуми над романом батька  "Непохитне кохання" 1997 року, який вже давно входить в частину англійської навчального плану. 

Його змусили прочитати книгу свого батька – уявіть собі. Бідний хлопець! Зізнаюся, я дав йому книгу і розповів, що йому слід враховувати. Я не читав його есе, але виявилося, що вчитель принципово не згоден з тим, що там сказано,
– зізнався Мак’юен, додавши, що син отрима "З+".

Зробивши паузу, він продовжив: "Насправді, ця історія була б набагато кращою, якби я сказав, що він отримав "D"".


Екранізація фільму "Непохитне кохання" (2004) за книгою Ієна Мак'юена

Варто додати, що у 2008 році журнал The Times включив Мак'юена в список "п'ятдесяти найвидатніших британських письменників в період з 1945 року". Сам автор написав більше 20 романів, дитячих книг та сценаріїв. Його найкращими романами вважають такі зразки як "Амстердам", "Спокута", "Субота" і "На березі", екранізація якого вийде 18 травня цього року. Окрім цього, за сюжетом 7 його книг відбулось ще декілька екранізацій.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Література Книги
Джерело: 24 Канал
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