Британський письменник розповів, як допоміг написати сину есе і той отримав "трійку"

Відомий британський письменник і лауреат Букерівської премії Ієн Мак'юен поділився історією, як одного разу допоміг синові написати есе за його романом "Непохитне кохання" ("Enduring Love"), але в результаті хлопець отримав "трійку".

Про це повідомляють у The Daily Mail.

Курйозна історія трапилась декілька років тому, коли молодшому синову потрібно було написати свої роздуми над романом батька "Непохитне кохання" 1997 року, який вже давно входить в частину англійської навчального плану.

Його змусили прочитати книгу свого батька – уявіть собі. Бідний хлопець! Зізнаюся, я дав йому книгу і розповів, що йому слід враховувати. Я не читав його есе, але виявилося, що вчитель принципово не згоден з тим, що там сказано,

– зізнався Мак’юен, додавши, що син отрима "З+".

Зробивши паузу, він продовжив: "Насправді, ця історія була б набагато кращою, якби я сказав, що він отримав "D"".



Екранізація фільму "Непохитне кохання" (2004) за книгою Ієна Мак'юена

Варто додати, що у 2008 році журнал The Times включив Мак'юена в список "п'ятдесяти найвидатніших британських письменників в період з 1945 року". Сам автор написав більше 20 романів, дитячих книг та сценаріїв. Його найкращими романами вважають такі зразки як "Амстердам", "Спокута", "Субота" і "На березі", екранізація якого вийде 18 травня цього року. Окрім цього, за сюжетом 7 його книг відбулось ще декілька екранізацій.