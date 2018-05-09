Британці назвали найкращу пісню в історії їхньої музики
Британська радіостанція назвала композицію "Perfect" Еда Ширана найкращою піснею всіх часів.
Список ТОП- 500 музичних треків визначила британська радіостанція Smooth Radio.
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Ед Ширан
За композицію 27-річного співака з його минулорічного альбому "Divide" проголосували більшість з 30 тисяч слухачів радіостанції, які взяли участь у підготовці рейтингу.
На другому місці опинився хіт "Careless Whisper" Джорджа Майкла, записаний ще в 80-х роках. Всього ж в рейтинг потрапило 20 пісень цього співака.
Також найбільш популярними виконавцями залишилися Елтон Джон, Адель, Уітні Х'юстон, ABBA, Майкл Джексон, Стіві Уандер і Beatles.
Ed Sheeran – "Perfect": дивіться відео кліпу
Джерело: 24 Канал
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