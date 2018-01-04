Брітні Спірс показала, як відпочиває з синами на пляжі: фото
19:07, сьогодні 2850 Читать новость на русском
Американська поп-співачка Брітні Спірс опублікувала в своєму Instagram фотографії з сімейного відпочинку на пляжі.
На фото Брітні Спірс позує у купальнику та демонструє підтягнуту фігуру. Також вона опублікувала фото зі своїми синами – 12-річним Шоном і 11-річним Джейденом.
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"Мені і моїм хлопчикам подобається тепла погода!", – йдеться в підписі до фото.
Брітні Спірс з синами
Брітні Спірс на відпочинку
Джерело: 24 Канал
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