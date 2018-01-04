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Брітні Спірс показала, як відпочиває з синами на пляжі: фото

19:07, сьогодні 2850 Читать новость на русском
Брітні Спірс
Брітні Спірс / gettyimages

Американська поп-співачка Брітні Спірс опублікувала в своєму Instagram фотографії з сімейного відпочинку на пляжі.

На фото Брітні Спірс позує у купальнику та демонструє підтягнуту фігуру. Також вона опублікувала фото зі своїми синами – 12-річним Шоном і 11-річним Джейденом.

Читайте також: Брітні Спірс повторила свій легендарний образ з кліпу Baby One More Time

"Мені і моїм хлопчикам подобається тепла погода!", – йдеться в підписі до фото.

Брітні Спірс з синами
Брітні Спірс з синами


Брітні Спірс на відпочинку

Теги: LifeStyle Музика відпочинок
Джерело: 24 Канал
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