Брітні Спірс показала, як відпочиває з синами на пляжі: фото

Американська поп-співачка Брітні Спірс опублікувала в своєму Instagram фотографії з сімейного відпочинку на пляжі.

На фото Брітні Спірс позує у купальнику та демонструє підтягнуту фігуру. Також вона опублікувала фото зі своїми синами – 12-річним Шоном і 11-річним Джейденом.

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"Мені і моїм хлопчикам подобається тепла погода!", – йдеться в підписі до фото.



Брітні Спірс з синами



Брітні Спірс на відпочинку