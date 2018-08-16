Брітні Спірс виконала запальний танець з 24-річним бойфрендом: відео

Американська співачка Брітні Спірс вкотре хизується спокусливими танцями зі своїм новим коханим фітнес-тренером – 24-річним Семом Асгарі.

Так, Брітні Спірс опублікувала нове запальне відео на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Брітні Спірс заборонила підлеглим вживати алкоголь під час її турне: відома причина

На короткому ролику зірка у топі та джинсах танцює перед коханим. Брітні розповіла, що Сем приїхав до неї у Бельгію перед концертом співачки.

"Ми станцювали перед моїм концертом. Яка чудова ніч", – прокоментувала відео Спірс.

Дивіться відео з Брітні Спірс:

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 16 Сер 2018 р. о 4:19 PDT

До слова, це не перше відео Брітні Спірс з коханим, яке підкорило Мережу.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 13 Кві 2018 р. о 1:18 PDT