Брітні Спірс виконала запальний танець з 24-річним бойфрендом: відео
Американська співачка Брітні Спірс вкотре хизується спокусливими танцями зі своїм новим коханим фітнес-тренером – 24-річним Семом Асгарі.
Так, Брітні Спірс опублікувала нове запальне відео на своїй сторінці в Instagram.
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На короткому ролику зірка у топі та джинсах танцює перед коханим. Брітні розповіла, що Сем приїхав до неї у Бельгію перед концертом співачки.
"Ми станцювали перед моїм концертом. Яка чудова ніч", – прокоментувала відео Спірс.
Дивіться відео з Брітні Спірс:
До слова, це не перше відео Брітні Спірс з коханим, яке підкорило Мережу.
Джерело: 24 Канал
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