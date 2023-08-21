На Львівщині чоловік стріляв у безпритульну собаку: йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Правоохоронці розповіли про злочин, який скоїв мешканець Львівщини. Відомо, що у Бродах чоловік стріляв у безпритульну собаку. За це на нього очікує покарання.

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Вона стосується жорстокого поводження з тваринами.

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Собака перебуває на лікуванні

Як розповідають у поліції, чоловік влучив собаці у шию. Наразі тварина перебуває у Центрі адаптації тварин. Там їй надають усю необхідну допомогу.

Правоохоронці встановили, що 71-річний підозрюваний з Бродів вистрелив у собаку зранку 2 серпня. Зробив він це, коли перебував на балконі свого будинку. Він прицілився у безпритульну самку собаки, котра лежала на прилеглій території.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. На нього очікує покарання – ув'язнення на термін від 5 до 8 років.

Напередодні іншого зловмисника спіймали у Києві. Він їздив на велосипеді та стріляв у собак.

У Києві затримали іншого стрільця

Відомо, що 18 серпня патрульна поліція Києва повідомила про затримання злочинця. Він знущався з тварин, стріляючи у них під час поїздок на велосипеді.

За наявною інформацією, сталося це у Голосіївському районі. Правоохоронці ведуть роботу з підозрюваним, щоб дізнатися всі деталі, а також покарати його за скоєні злочини.

Власне, поліцейські отримали повідомлення, що невідомий чоловік роз'їжджає містом і стріляє по місцевих собаках. Правоохоронцям також надали детальний опис зловмисника та транспортного засобу, яким він пересувається.

Невдовзі на місце події прибули правоохоронці. Вони зайнялися обстеженням прилеглої території. Пізніше помітили чоловіка, який схожий на того, якого описували очевидці.

44-річний громадянин зізнався, що це він стріляв у тварин. Та пояснив, що таким чином намагався захиститися від них,

– розповіли правоохоронці.

Відомо, що на місце події також прибула слідчо-оперативна група. За результатами її роботи кваліфікували дії затриманого порушника.