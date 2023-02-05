Чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон: пояснення юриста

Нещодавно уряд затвердив новий порядок бронювання працівників від мобілізації. Відтак, критично важливі підприємства можуть забронювати 50% своїх працівників.

Та чи можуть заброньовані виїжджати за кордон? У цьому питанні ексклюзивно для 24 Каналу розбирався юрист Владислав Юрчак.

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Юрист зазначає, що за кордон можуть виїжджати заброньовані працівники, однак не всіх категорій. Зокрема, уряд своєю постановою вніс зміни, які стосуються виїзду за кордон посадовців та держслужбовців різних рівнів.

У документі йдеться: якщо особа заброньована на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, то виїзд такої особи за кордон може відбуватися виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Щодо решти заброньованих, каже Юрчак, то вони мають право на перетин кордону за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання, а саме витягу із рішення (наказу) Мінекономіки.

Однак такий виїзд, згідно з позицією Державної прикордонної служби України, теж повинен здійснюватися саме з метою відрядження.

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