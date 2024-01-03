Через зловживання: Міненерго проведе масову перевірку броні працівників енергокомпаній

Міненерго доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов'язаним працівникам.

У відомстві заявили, що причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

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Бронь працівників енергокомпаній перевірять

Повідомляється, що Міністерство енергетики України видало доручення про необхідність проведення перевірок надання тимчасової відстрочки від мобілізації працівникам енергетичних компаній.

Що відомо про махінації експосадовця

Керівництво АТ "Українські розподільні мережі" виявило, що аби уникнути служби у ЗСУ, колишнього радника міністра енергетики у квітні минулого року прийняли до ПАТ "Черкасиобленерго" на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього, діючи спільно з посадовими особами "Черкасиобленерго", цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи. У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств,

– повідомили у Міненерго.

Після виявлення цього факту компанія "Українські розподільні мережі" спрямували відповідне звернення до прокуратури.

У Міненерго наголосили, що цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни. Однак для того, щоб запобігти маніпуляціям та зловживанням, Міненерго доручило перевірку броні працівників усім енергетичним компаніям країни.