Потужний та універсальний броньовик: як грізний MaxxPro ускладнює життя окупантам

Американські бронеавтомобілі MaxxPro вже в Україні. Цей броньовик допоможе нашим військовим ефективніше протистояти російській агресії. А отримала його Україна в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками.

До слова, це не просто броньовик, а бронетранспортер класу МРАП. Тобто захищений від мін, засідок та саморобних вибухових пристроїв. Саме такою сучасною, потужною та маневровою зброєю українські захисники та захисниці дають відсіч російським окупантам. А така техніка, як MaxxPro – ефективно цьому допомагає.

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MaxxPro – універсальний броньовик з підвищеним захистом

Почнемо з того, що MaxxPro – це протимінний бронеавтомобіль з підвищеним захистом проти засідок. Його розробкою займалися одразу дві компанії. Американська Навістар Інтернешнал та ізраїльська Плессан.

Ізраїльтяни, до слова, виготовили захист корпусу цього авто. Окрім того, що MaxxPro має хороші показники броні та здатен витримати досить потужні удари, йому й підвищили прохідність. Тож це не просто міцний горішок на полі бою, а ще й маневровий.



MaxxPro – універсальний броньовик / Скриншот з відео

Є різні модифікації цього броньовика. Все залежить від завдань та специфіки бою. Кожна модифікація має свої показники броні, прохідності, озброєння та потужності двигуна. Однак абсолютно всі варіанти пристосовані та адаптовані до роботи в радіаційному, біологічному та хімічному середовищі.

Фактично, це універсальний броньовик на всі випадки життя. Перші авто цього класу пройшли випробування у 2007-му і звідтоді США тисячами замовляли такі машини для своїх військових.



Броньовик має різні модифікації / Скриншот з відео

Бронеавтомобіль має нестандартну конструкцію

MaxxPro, як і всі протимінні автомобілі має цікаву конструкцію. Кабіна схожа на капсулу для екіпажу з v-подібним корпусом. Це дає можливість розділяти вибух на два і відводити його від автівки. Завдяки такому рішенню MaxxPro може витримати до 7-ми кілограмів вибухівки без жодних проблем.

Що стосується ремонту, то й тут рішення доволі нестандартні. Замість зварювання деталі цього броньовика скріплюються болтами. Це дозволяє швидко полагодити авто у випадку пошкодження без наявності спеціальних інструментів.

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MaxxPro дозволяє встановити на себе додаткове озброєння

На даху MaxxPro встановлена башта, яка може містити кулемети калібру 7,62 або 12,7. В залежності від потреб та специфіки завдань це озброєння можна замінити навіть на протитанкові засоби. Однак в більшості випадків це не знадобиться. Адже першочергове завдання MaxxPro – перевезення піхоти.



MaxxPro досить легкий в ремонті / Скриншот з відео

Конструкція MaxxPro дозволяє встановлювати на нього додаткове озброєння чи комплекти броні, в залежності від завдань. В передній частині авто можна встановити лебідку, яка допоможе розчищати завали чи буксирувати пошкоджену техніку.

Добра прохідність та маневровість дозволяють MaxxPro долати траншеї, рови, насипи й навіть метрові броди. Йому для цього не потрібно додаткового обладнання. Тож це робить броньовик хорошим транспортом у своєму класі.

Тактико-технічні характеристики

Щодо тактико-технічних характеристик, то важить MaxxPro від 13 до 14,5 тонни. Це залежить від комплектації. Може розганятися до 105 кілометрів на годину. Його запас ходу сягає 600 кілометрів.

В екіпажі 3 осіб, які можуть перевозити до 6 десантників у повному спорядженні. Щодо габаритів, то MaxxPro має понад 3 метри у висоту, понад 2,5 завширшки та майже 6.5 у довжину. Тож маленьким його не назвеш.



Американський бронеавтомобіль MaxxPro / Скриншот з відео

У сучасних війнах бронетехніка відіграє свою надважливу роль. Вона дозволяє швидко і безпечно перевозити військових між різними ділянками фронту та долати перешкоди. Саме MaxxPro добре показали себе під час контрнаступу ЗСУ в Харківські області. Наші захисники й захисниці подолали на цій бронетехніці вже не одну сотню кілометрів.

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В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали можливість попрацювати із сучасним, грізним і неймовірно потужним броньовиком. Чим більше такої техніки ЗСУ матимуть в себе на озброєнні – тим легше нашим військовим буде просуватися вперед. Бронетранспортери дають впевненість, полегшують завдання і що найголовніше – ускладнюють життя окупантам.