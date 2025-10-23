Склади порожні: аналітик розкрив, де Росія знаходить техніку для фронту

Росія вичерпала запаси бронетехніки та артилерії – на складах залишилося лише 35-40% від довоєнних запасів у незадовільному стані, а власне виробництво не покриває втрати.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив в ефірі 24 Каналу, що зараз противник може використовувати лише нескінченні піхотні штурми та повільне просування. Україна має перевагу в кількості дронів, тому швидкі прориви росіянам недоступні.

Чи може Росія перекрити танкові втрати власним виробництвом?

Росія вичерпала запаси танків. Але та техніка, що залишилась, перебуває в незадовільному стані.

Щодо власного виробництва: навіть пропагандистські російські канали називають цифру 220 – 240 танків на рік.

За даними Генштабу, бачимо, що наша армія знищує один-два танки на добу – це приблизно 700 танків на рік. Перекрити такі втрати власним виробництвом у 220 одиниць фізично неможливо,

– пояснив Нарожний.

Жоден з останніх штурмів росіян не був успішним – противник не зміг прорвати оборону.

Військовий експерт сказав, що це сталось через високе насичення протитанкових засобів: дрони, артилерія, мінні загородження, інженерні споруди, які будують наші сапери та інженери на полі бою.

Тому навіть із використанням бронетехніки вони нічого зробити не можуть. Схожа ситуація склалася з артилерією.

Що зупиняє росіян від швидкого просування вперед?

Значна частина техніки, яка залишилась в росіян вже канібалізована, тобто розбирається на запчастини. Передусім знімають стволи, бо це витратний ресурс з обмеженим ресурсом у 5 – 8 тисяч пострілів залежно від калібру та типу снарядів.

Нарожний наголосив, що власне виробництво не може перекрити ці втрати.

Теоретично Північна Корея може постачати системи, але поки дає лише артилерію калібру 180 міліметрів – екзотичну систему, схожу на самохідну гусеничну установку "Піон".

Однак це одиниці техніки. Тому твердження про невичерпні ресурси чи величезні склади техніки хибні.

Усе, що зараз вони можуть робити, – нескінченні піхотні штурми та повільне, "черепаше" просування вперед. На жаль, у них є можливість закуповувати дрони в Китаї – власного виробництва немає, але всі компоненти вони купують там,

– підкреслив експерт.

Однак, за повідомленнями Генштабу та незалежних дослідників, як не дивно, перевага в кількості дронів зараз на боці України.

"Я сам дивуюся цьому факту, адже вважав, що Росія має ресурси для масштабних закупівель дронів. Тому все, на що вони здатні, – дронові атаки та використання піхоти. Жодних швидких проривів вони зараз здійснити не зможуть", – підсумував Нарожний.

Як зовнішня допомога впливає на війну Росії?