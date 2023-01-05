Броньовики Bradley можуть увійти у новий пакет допомоги США, – американські ЗМІ

США планують оголосити новий пакет допомоги Україні. Туди можуть увійти Броньовики Bradley, які суттєво посилять українські позиції.

Про це журналістам повідомили американські офіційні особи. Зазначають, що США надішлють Україні майже 3 мільярди доларів військової допомоги у великому пакеті, включаючи десятки автомобілів Bradley.

Раніше США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні: що туди може увійти

Рекордний пакет допомоги

Новий пакет включатиме допомогу на 2,85 мільярда доларів, що робить його найбільшим з попередніх, повідомляє AP.

Крім Bradley, туди також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.

Нову допомогу анонсував представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. Повідомляли, що туди можуть увійти установки реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Байден теж підтвердив

Президент США Джо Байден 4 січня також підтвердив, що Україна може отримати броньовики Bradley. Він сказав, що це питання – вже на столі.

Напередодні глава ГУР Міноборони Кирило Буданов теж підтверджував, що Україна має отримати Bradley. Він не назвав точних термінів, але сказав, що ЗСУ їх дуже чекають.

Характеристики Bradley