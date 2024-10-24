Броня нас врятувала, – боєць батальйону імені Да Вінчі згадав масований обстріл дронами

Вугледарський напрямок нині один з найгарячіших на фронті. Атаки з повітря тривають майже безперервно. Особливо дошкуляють українським військовим FPV-дрони росіян та дрони зі скидами вибухівки.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира роти вогневої підтримки 1 окремого штурмового батальйону імені Да Вінчі Артем Орловський, додавши, що українські військові відчувають дефіцит засобів РЕБ.

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Дрони-камікадзе летять один за одним

Військовий розповів, що ворог особливо активно використовує дрони порівняно з іншими видами озброєння. Для Вугледарського напрямку це дозволяє ворогу іноді порушувати логістичні шляхи Сил Оборони.

"На цьому напрямку ворог використовує FPV-дрони з різними частотами. І запускають їх один за одним. Якщо один не долетів – слідом наступний з іншою частотою. І так, поки якийсь врешті не дістанеться цілі", – прокоментував Артем Орловський.

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Заступник командира пригадав випадок з власного досвіду, коли лише вправність вояків на броньовику допомогла врятуватись з-під масованого обстрілу дронами.

На броні РЕБ був увімкнений, але росіяни знайшли прогалину в частоті та по ній запустили цей FPV-дрон. На щастя, всі бійці, в тому числі і я, успішно виїхали без втрат, броня нас врятувала,

– зазначив військовий.

Окрім того, Артем Орловський наголосив на тому, що протистояти ворожим дронам важко ще й через брак окопних систем РЕБ. Все тому, що росіяни швидко знищують їх артилерією та мінометами на відкритій місцевості.