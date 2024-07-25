Електронне бронювання військовозобов'язаних: як працює та хто може скористатися

Нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв постанову про впровадження електронного бронювання військовозобов'язаних через Дію. Нова функція стала доступна від 17 липня 2024 року.

Тепер керівники критично важливих підприємств і компаній, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх співробітників онлайн. У Міноборони зауважили, що нова послуга покликана зробити процес бронювання швидшим та прозорішим.

Дивіться також Приголомшлива цифра: скільки критичних працівників уже забронювалися в Дії

Хто може скористатися електронним бронюванням

З 17 липня 2024 року на порталі Дія стала доступна нова послуга електронного бронювання.

Раніше цей процес був доволі заплутаним. Інформацію щодо військовозобов'язаних перевіряли вручну, через що мав місце людський фактор. Дані губилися або через незначні помилки у документах доводилося подавати людей заново. Нова послуга зробить цей процес бронювання онлайн швидким і прозорим,

– зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Електронне бронювання доступне лише для підприємств, компаній та організацій, що отримали статус критично важливих для економіки, їх критерії визначені в Постанові № 76.

Згідно з цією процедурою, можна забронювати не більше 50% осіб, які підлягають мобілізації. Водночас компанії, що забезпечують потреби ЗСУ та інших військових формувань, а також підприємства паливо-енергетичного і оборонно-промислового комплексів, можуть забронювати 100% працівників.

Які підприємства належать до критично важливих

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, організація повинна відповідати щонайменше трьом з наступних критеріїв, затверджених урядом:

загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті перевищує еквівалент 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи для задоволення потреб громади;

відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску;

розмір середньої заробітної плати не менший за середню заробітну плату у регіоні за IV квартал 2021 року;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Як відбувається бронювання через Дію

Підприємство, що відповідає трьом і більше критеріям, повинно подати необхідні документи до профільного міністерства або відповідної обласної адміністрації для визначення його критичної важливості для економіки.

Для того, щоб забронювати співробітника через Дію, потрібно: