Чи потрібно звертатися в ТЦК після того, як отримали бронювання через Дію: у Мінцифри відповіли

Працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації. Електронний військово-обліковий документ можна завантажити через застосунок Дію або у "Резерв+".

Заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль каже, що документ, який підтверджуватиме бронювання, можна згенерувати безпосередньо в Дії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо".

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Чи потрібно підтверджувати бронювання у ТЦК

За словами Валерії Коваль, звертатися за підтвердженням бронювання в ТЦК не потрібно. Військово-обліковий документ на вимогу можна пред'явити в електронному форматі як у "Резерв+", так і в Дії. Проте, за бажання, його також можна видрукувати.

У Мінцифри також пояснили, як проходить процес перебронювання. Там зазначають, що для отримання бронювання на порталі Дія потрібно обрати послугу бронювання, ввести дані працівника та відправити в обробку. Якщо підприємство вже має статус критичного, то така заява обробиться без очікування 72 годин.

Однак, у випадку, якщо бронювання працівника невдовзі закінчується, то підприємство може анулювати чинне бронювання й одразу подати на нове. Його видадуть протягом 72 годин, за умови наявності у підприємства критичного статусу.