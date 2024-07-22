Скільки працівників вже забронювали через "Дію": у Мінцифри відповіли

В Україні критично важливі для економіки підприємства можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. З 17 липня у них з'явилася можливість робити це онлайн через застосунок "Дія".

Наразі в Єдиному переліку компаній, які мають статус критично важливих, 8,5 тисяч підприємств. З них електронним бронюванням скористалися близько 3 тисяч. Про це в ефірі телемарафону розповіла представниця Мінцифри Валерія Ткач, передає 24 Канал.

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Броня через "Дію"

За словами Ткач, бронюванням через "Дію" скористалися як приватні компанії, так і державні підприємства, а також комунальної власності. Загалом йдеться про 32 тисяч працівників, заброньованих онлайн.

Посадовиця розповіла, що відмови у бронюванні трапляються рідко. Здебільшого таке буває, якщо працівник вже є заброньованим, не знайдений в реєстрі військовозобов’язаних або перебуває в трудових відносинах.

"Дія" значно спростила процес отримання броні. Тепер роботодавцю або ж працівникам не потрібно про це повідомляти в ТЦК. Інформація про бронювання одразу оновлюється у "Резерв+". Зокрема, є можливість згенерувати PDF і роздрукувати його.

Нагадаємо, що у червні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов'язаних працівників, затверджений у січні 2023 року. Хто може отримати броню, читайте тут.