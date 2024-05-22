Бронювання ІТ-фахівців в Україні: що відбувається і як це впливає на економіку

.

В Україні від мобілізації заброньовано 700 000 людей – здебільшого це працівники критично важливих підприємств, установ культури, науки та освіти, поліцейські. Бронювання також можливе і для IT-фахівців, якщо їхня компанія є резидентом правового режиму Дія.City та відповідає критеріям. Однак заброньованих айтівців наразі усього 4 тисячі.

У травні 2024-го року у суспільстві великий резонанс викликала інформація про бронювання співробітників компаній Glovo та Favbet Tech, які є резидентами Дія.City. Після розголосу ситуації міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання. Однак у Мінцифрі, за поданням якої забронювали працівників, пояснили, що це не "кур'єри чи ігорка, а спеціалісти топрівня".

Про те, що сталося з бронюванням Glovo та Favbet Tech, яка ситуація з бронюванням айтівців та чому це важливо для економіки країни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Підлягають броні: кого уряд дозволив бронювати без обмежень

Що сталося з бронюванням Favbet та Glovo

Нардеп Олександр Федієнко 16 травня у своєму телеграмі оприлюднив наказ Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаних з компаній ТОВ "КОРТ", ТОВ "АГРІ ЧЕЙН", ТОВ "ВІЗА УКРАЇНА", ДП "ССМ", ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК", ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА". Останні дві компанії – це відомі бренди Favbet (гральний бізнес) та Glovo (сервіс з доставки продуктів та замовлень з ресторанів).

Загалом я не проти економічного бронювання. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства, які випускають дрони, РЕБи, не бронюють, бо вони не проходять по критеріях. А от такі як у переліку, вони вимушені бронювати. Закон…

– написав Федієнко.

Нардеп додав, що змін критеріїв бронювання потребують працівники операторів зв'язку, тому що вже відсутній персонал для ремонту та заміни акумуляторів на обладнанні. Особливо це актуально під час знеструмлень.



Наказ Мінекономіки щодо бронювання / Телеграм-канал Олександра Федієнка

У той же день, 16 травня, міністерка економіки Юлія Свириденко відреагувала на повідомлення Федієнка та "з огляду на суспільний резонанс" скасувала наказ про бронювання і пообіцяла розібратися у ситуації, аналізуючи рішення щодо кожної компанії окремо.

Компанії Favbet та Glovo також випустили заяви щодо ситуації з бронюванням.У Glovo, яка зареєстрована як ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА", є 108 співробітників, з яких 33 військовозобов'язані, а з них – 10 заброньовано. У компанії зазначили, що підключені до платформи кур'єри є самозайнятими особами, тому їхнє бронювання неможливе. Також у Glovo додали, що бронювання – це їхнє право як бізнесу, закріплене законодавством, а будь-які звинувачення є "безпідставними".У Favbet Tech забронювали 15 осіб, "без яких діяльність компанії фактично неможлива".

Юлія Свириденко пояснила, як виглядав процес бронювання:

зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації;

в Мінцифрі визнали їх критично важливими на підставі 3 із 7 критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.City;

після цього Мінцифра відправила списки військовозобов’язаних у Генштаб ЗСУ для перевірки;

на основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. І якщо немає правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів – законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці,

– написала міністерка.

Як працює бронювання в Україні Процедура бронювання дає можливість зарезервувати від мобілізації працівників, критично важливих для функціонування держави та економіки. Новий закон про мобілізацію дозволяє забронювати осіб, які працюють на підприємствах та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання або виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань.



Забронювати дозволено не більше 50% військовозобов'язаних від загальної їх кількості станом на дату подання списку. Це обмеження може бути перевищене у випадку обґрунтованої потреби. Також забронювати можуть працівників органів державної влади та інших державних установ: Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, суддів і осіб на штатних посадах патронатних служб, чия юрисдикція поширюється на всю територію України.



Критерії "економічного бронювання", яке б дозволило бронювати співробітників з певним рівнем зарплати та сплачених податків незалежно від галузі, досі не визначені.

До теми Бронювання від мобілізації: у Міноборони розповіли, що зміниться з 18 травня

Що кажуть у Мінцифрі про бронювання ІТ-фахівців

З 700 тисяч заброньованих людей в Україні всього 4 тисячі – це співробітники IT-компаній, повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. А це лише 1,5% від усіх понад 300 тисяч працівників IT-компаній.

Спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни. Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від цієї сфери до держбюджету надійшло 20,8 мільярда гривень податків. Це на 3,1 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці,

– пише Федоров.

До теми Це не курʼєри чи ігорка, – Федоров пояснив наказ про бронювання у Glovo, Visa та Favbet

Компанії, які Мінцифра подає на бронювання, отримали статус критично важливих для економіки та відповідають щонайменше трьом критеріям з усіх. Це такі вимоги:

середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;

відсутність заборгованості з ЄСВ;

понад 1,5 мільйона євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

понад 32 мільйони євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;

статус резидента Дія.City;

важливість для національної економіки, тобто належність до IT-індустрії, розмір середньої зарплати працівників за останній квартал (не менше ніж еквівалент 1200 євро за курсом НБУ), середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.

"До Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. У просторі близько 150 резидентів, які розробляють оборонні інновації. А це основа нашої обороноздатності та економіки. Має значення кожен бізнес, який зберігає робочі місця й допомагає забезпечувати нормальність життя", – додав міністр.

У Мінцифрі не прокоментували 24 Каналу про подальший розвиток ситуації з Glovo та Favbet Tech.

Чому мала кількість заброньованих айтівців – це погано

4000 заброньованих IT-фахівців – це менше 2% від загальної кількості усіх спеціалістів, зауважив у коментарі 24 Каналу Степан Веселовський – СЕО Львівського IT Кластера. Водночас ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: комп'ютерні послуги складають 39,2% від загального обсягу. А також він другий за обсягами в загальному експорті після аграрної індустрії. Такі показники ілюструють певну диспропорцію між часткою галузі в економіці та обсягами бронювання.

Це свідчить про те, що наявні механізми бронювання потребують вдосконалення. Очевидно, що 2% заброньованих спеціалістів не дозволяють IT-сектору зберегти стабільність та змогу сплачувати податки в потрібному обсязі. Це вже має негативний вплив на економіку України в цілому. Уперше за роки незалежності ІТ-галузь не показала росту в порівнянні з минулим роком. У 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5%,

– каже CEO Львівського IT Кластеру.

Найнявши одного IT-фахівця, компанія створює та зберігає 2,7 робочих місця в економіці, каже Веселовський. Отже, навіть під час повномасштабної війни, згідно з дослідженням IT Research Ukraine, індустрія зберегла 608 – 615 тисяч робочих місць прямої та непрямої зайнятості. Саме тому важливо забезпечити стабільність роботи техіндустрії, гарантуючи бронювання ключовим IT-фахівцям, додає співрозмовник. Адже це дозволить забезпечити сталі надходження податків до бюджетів різних рівнів, які необхідні для всебічного забезпечення Сил оборони України. Крім того, важливо розуміти, що українські IT-компанії генерують різні послуги та продукти: від розробки ігор до дефенс-технологій.

Наразі механізм бронювання фахівців є складним на практиці та займає декілька місяців, адже передбачає узгодження документів про бронювання у кількох відомствах. Перш за все, IT-компанія для бронювання співробітників повинна отримати статус підприємства, критично важливого для функціонування економіки. Для цього вона має відповідати хоча б 3 критеріям із 7, визначених у профільній постанові КМУ. Лише після отримання такого статусу, підприємство може подати на бронювання списки із військовозобов’язаними працівниками. Їх має розглянути Мінцифра, Міноборони й лише потім Мінекономіки оформлює наказ про бронювання.

Ми у Львівському IT Кластері системно стоїмо на позиції, що механізми бронювання можуть і повинні бути вдосконалені. Наприклад, можливістю бронювати фахівців з урахуванням економічного фактора. Йдеться про тих спеціалістів, які спроможні забезпечити сплату значного обсягу податків. Це ключові фахівці з багаторічним досвідом та експертизою. Без них стабільність і показники галузі не зможуть відновити позитивну динаміку,

– каже Веселовський.

За попередніми підрахунками Львівського IT Кластеру, запровадження такого підходу дозволить отримати 165 мільярдів гривень на рік прямих надходжень до бюджетів різних рівнів. Крім того, це стане додатковим стимулом для багатьох підприємців з інших галузей наймати працівників офіційно. Адже згідно з попередньою оцінкою економістів, потенціал детінізації економіки може скласти понад 350 мільярдів гривень за рік.