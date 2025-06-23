Бронювання від мобілізації: хто має право та на який термін дають відстрочку
- В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних, які діють із 1 квітня 2025 року, дозволяючи критично важливим підприємствам відтермінувати мобілізацію працівників.
- Бронювання можуть отримати працівники критично важливих компаній, держслужбовці, медики, священнослужителі, а також представники міжнародних структур, за умови дотримання певних критеріїв, таких як середня зарплата та відсутність заборгованості з податків.
В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних. Тепер критично важливі підприємства можуть офіційно відтермінувати мобілізацію своїх працівників.
Про це розповідає 24 Канал. В Україні оновили правила бронювання військовозобовʼязаних – вони діють із 1 квітня 2025 року.
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Кому дають бронювання в Україні
Це дозволяє підприємствам критичної інфраструктури та органам влади зберегти фахівців на роботі навіть під час загальної мобілізації.
На який термін дають бронювання
Тривалість залежить від сфери:
- До 12 місяців – для критично важливих компаній і операторів протимінної діяльності.
- На строк дії контракту – для працівників міжнародних організацій.
- На час мобілізації – для держслужбовців і правоохоронців.
Кого не можна забронювати
Бронювання не отримають:
- Ті, хто неофіційно працевлаштований;
- Хто не стоїть на військовому обліку чи не оновив персональні дані;
- Працівники без зарплати щонайменше 20 000 грн (винятки – держсектор, медицина, енергетика);
- Ті, кого не внесли до системи "Оберіг".
Хто може забронювати 100% працівників
Це стосується:
- Держпосадовців категорії "А";
- Медиків держлікарень;
- Священнослужителів;
- Представників міжнародних структур;
- Працівників енергетики, зв’язку, ОПК, ІТ та цифровізації.
Як отримати право на бронювання
Підприємство має відповідати таким критеріям:
- Середня зарплата не менше 20 000 грн;
- Відсутність заборгованості з податків;
- Один з додаткових показників: експорт понад 32 мільйони євро, сплата 1,5 мільйона євро податків на рік, стратегічне значення тощо.
Варто зауважити, що із 31 березня 2025 року старі сертифікати про критичність втрачають чинність – їх треба оновити через профільне міністерство.
Подати заявку на бронювання можна виключно через портал "Дія". Перевести працівника на спецоблік повинні протягом 72 годин після подання.