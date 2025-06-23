Бронювання від мобілізації: хто має право та на який термін дають відстрочку

В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних. Тепер критично важливі підприємства можуть офіційно відтермінувати мобілізацію своїх працівників.

Про це розповідає 24 Канал. В Україні оновили правила бронювання військовозобовʼязаних – вони діють із 1 квітня 2025 року.

Читайте також Як зрозуміти, що повістка до ТЦК правильно оформлена

Кому дають бронювання в Україні

Це дозволяє підприємствам критичної інфраструктури та органам влади зберегти фахівців на роботі навіть під час загальної мобілізації.

На який термін дають бронювання

Тривалість залежить від сфери:

До 12 місяців – для критично важливих компаній і операторів протимінної діяльності.

На строк дії контракту – для працівників міжнародних організацій.

На час мобілізації – для держслужбовців і правоохоронців.

Кого не можна забронювати

Бронювання не отримають:

Ті, хто неофіційно працевлаштований;

Хто не стоїть на військовому обліку чи не оновив персональні дані;

Працівники без зарплати щонайменше 20 000 грн (винятки – держсектор, медицина, енергетика);

Ті, кого не внесли до системи "Оберіг".

Хто може забронювати 100% працівників

Це стосується:

Держпосадовців категорії "А";

Медиків держлікарень;

Священнослужителів;

Представників міжнародних структур;

Працівників енергетики, зв’язку, ОПК, ІТ та цифровізації.

Як отримати право на бронювання

Підприємство має відповідати таким критеріям:

Середня зарплата не менше 20 000 грн;

Відсутність заборгованості з податків;

Один з додаткових показників: експорт понад 32 мільйони євро, сплата 1,5 мільйона євро податків на рік, стратегічне значення тощо.

Варто зауважити, що із 31 березня 2025 року старі сертифікати про критичність втрачають чинність – їх треба оновити через профільне міністерство.

Подати заявку на бронювання можна виключно через портал "Дія". Перевести працівника на спецоблік повинні протягом 72 годин після подання.