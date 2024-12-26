З 26 грудня на порталі "Дія" відновилося бронювання працівників. Після внесення даних кандидатів система автоматично зробить висновок про бронь. ️

Але послуга наразі доступна не усім. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Дію".

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Як отримати бронь на порталі "Дія"

19 грудня робота багатьох сервісів була призупинена через російську хакерську атаку на реєстри Міністерства юстиції. Серед цих послуг було й бронювання, яке уже відновили для більшості.

Наразі оформити бронь на порталі "Дія" не можуть лише філії компаній та кінцеві бенефіціари.

Послуга "Відомості про працівників з Реєстру військовозобов'язаних" працює.

Забронювати працівників на порталі можна у декілька кроків:

зайдіть у кабінет громадянина на порталі "Дія",

виберіть "Подати заяву",

вкажіть дані кандидатів для бронювання,

підтвердьте, що їхня зарплата відповідає нормам,

перевірте заяву та підпишіть її,

протягом трьох днів відповідь надійде на електронну пошту та в особистий кабінет.

До слова, вона надходить в особистий кабінет керівника окремо щодо кожного працівника.

Якщо відповідь позитивна – то надійде працівникам у застосунок Резерв+,

– додають розробники порталу.

Як тільки усі інші можливості бронювання запрацюють, про це буде оперативно повідомлено у соцмережах.