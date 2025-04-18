18 квітня, 12:14
Мобілізація в Україні: як забронювати працівника в Дії за 4 кроки
Основні тези
- Підприємства можуть бронювати працівників від мобілізації через портал Дія.
- Процес подачі заяви через Дію займає до 10 хвилин, а результат надходить на електронну пошту та в кабінет на порталі Дія протягом 3 днів.
В Україні забронювати працівників від мобілізації можуть підприємства, які відповідають 3 критеріям критичності. Оформити бронь для чоловіка можна за лічені хвилини на порталі Дія.
Щоб отримати статус критично важливого, підприємства мають відповідати трьом основним критеріям. Серед них – два обов'язкові і третій на вибір, передає 24 Канал.
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Як подати заяву про бронювання через Дію
Критичні підприємства мають подати заяву про бронювання працівників через портал Дія. Для цього потрібно:
- авторизуватися на порталі Дія, обрати послугу Бронювання працівників та натиснути Подати заяву.
- вказати дані працівників, яких треба забронювати.
- підтвердити заробітну плату працівника.
- перевірити правильність внесених даних і підписати заяву. Підпис ставить керівник підприємства або уповноважена особа.
Процес подачі заяви займає не більше 10 хвилин.
Результат надійде на електронну пошту та в кабінет на порталі Дія упродовж 3 днів. Якщо бронювання успішне, воно відобразиться в системі Резерв+ працівників.