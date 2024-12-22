Які підприємства можуть забронювати працівників у Дії: як це зробити

З 1 грудня в Україні бронювання працівників критичних підприємств відбувається виключно через портал Дія. Витяг про бронювання можна буде завантажити і роздрукувати за необхідності.

Кабмін оновив порядок бронювання працівників від мобілізації. У постанові уряду предбачено, що всі відстрочки від призову на військову службу, надані рішеннями Мінекономіки та через Дію, чинні не довше ніж до 28 лютого 2025 року, передає 24 Канал.

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Хто має право бронювати працівників

Забронювати своїх працівників можуть лише ті підприємства, які відповідають двом обов'язковим критеріям:

середня зарплата у підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати. І також зарплата саме того працівника, якого бронює підприємство, має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

підприємство не повинно мати заборгованості по сплаті усіх податків.

третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Термін дії броні становить 12 місяців.

Як забронювати працівника через Дію

Щоб забронювати робітника через Дію, керівник компанії або вповноважена ним особа має зробити наступні кроки:

зареєструватись або авторизуватись на порталі Дія, вибрати в розділі Послуги сервіс Бронювання працівників.

вказати дані про працівників, яких треба забронювати (ПІБ, ІПН, номер паспорта, строк дії чинної відстрочки за наявності), а також повне найменування підприємства, його місцезнаходження та код ЄДРПОУ.

керівник має затвердити заяву особистим електронним підписом.

система перевіряє, чи справді підприємство відповідає критеріям, чи офіційно працевлаштований працівник та чи містяться його дані в реєстрі "Оберіг".

Дія надсилає керівнику сповіщення про результат розгляду кожного окремого працівника протягом 72 годин, однак може бути, що й протягом однієї години.

У разі позитивного рішення, Міноборони автоматично переведе військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік, і він буде вважатися заброньованим. У разі відмови відображатиметься її причина.

Витяг про бронювання можна буде завантажити з порталу Дія і роздрукувати за необхідності. Результати будуть доступні в електронному кабінеті, а також в додатку Резерв+ працівника, який бронюється підприємством.

До слова, нардеп і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак заявив, що значна частина українців втратить право на відстрочки від мобілізації.