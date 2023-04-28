З'явилися чіткі терміни: Кабмін удосконалив бронювання військовозобов'язаних

Кабмін удосконалив процедуру бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану. Уряд визначив чіткі терміни етапів процедури.

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 28 квітня. Своєю чергою, новий порядок бронювання військовозобов'язаних Кабмін ухвалив 27 січня 2023 року.

Тоді затвердили й критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Адже працівники таких підприємств підлягають бронюванню.

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Уряд удосконалив бронювання військовозобов'язаних

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що одне з питань, яке порушує український бізнес під час зустрічей, – тривалий час проходження процедури бронювання працівників, який:

обмежує можливості підприємців розробляти та реалізовувати виробничі плани,

в цілому не сприяє підвищенню ділової активності.

Ми розуміємо, що певну роль в цьому випадку грає людський фактор та організація процесу. Тому ініціювали рішення, яке оптимізує процедуру бронювання, яке відтепер відбуватиметься в визначені стислі терміни,

– зауважила Свириденко.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко пояснив, що згідно з рішенням уряду внесли зміни до постанови Кабміну від 27 січня 2023 №76. Зокрема, визначили наступні терміни:

подання органами державної влади, іншими державними органами списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час до Генерального штабу Збройних Сил (СБУ, Служби зовнішньої розвідки) – терміном не більше ніж 5 робочих днів ;

; погодження списків та подання Генштабом ЗСУ (СБУ, СЗР) до Міністерства економіки – терміном не більше ніж 10 робочих днів ;

; ухвалення Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних – не більше ніж 5 робочих днів ;

; зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки – не більше ніж 5 робочих днів.

"Таким чином процедура від отримання держорганами від підприємств, установ, організацій списків на бронювання працівників до зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів", – зазначив Фоменко.

Порядок бронювання військовозобов'язаних і Порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, розробили відповідно до змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Їх 4 листопада 2022 року ухвалила Верховна Рада.