В Україні бронюватимуть священнослужителів з критично важливих релігійних організацій

В Україні затвердили перелік критично важливих релігійних організацій, що дозволяє бронювати військовозобов’язаних священнослужителів. Зазначається, що деякі релігійні організації відіграють важливу роль для духовної підтримки населення, особливо в умовах воєнного стану. Командування Сухопутних військ ЗСУ підтримує законодавчі ініціативи для функціонування цих установ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

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Які релігійні організації стануть критично важливими

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) визначила, які релігійні організації мають бути визнані критичними. Це 7736 установ. Усі їхні працівники мають право на бронювання. У Сухопутних військах наголосили на необхідності чіткого дотримання законодавчих вимог для процедури бронювання.

Так забронювати священнослужителів організація зможе, якщо вони офіційно працевлаштовані, перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП та мають підтвердження статусу священнослужителя.

Організації будуть враховувати мобілізаційні потреби, тобто процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань.

Командування Сухопутних військ також звертає увагу, що до служби варто залучати військових капеланів, які надають духовну підтримку особовому складу.

Бронювання священнослужителів має враховувати квоти конфесійного представництва для капеланів у ЗСУ, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та інших формуваннях, як це передбачено законодавством,

– йдеться в повідомленні.

Релігійні організації, які увійшли до переліку, мають відповідально провести процес бронювання, забезпечуючи достовірність наданої інформації та дотримання законодавчих норм.