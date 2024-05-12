Мобілізація в Україні: хто має право на бронювання

В Україні від 24 лютого 2022 року триває воєнний стан та мобілізація. Водночас деякі категорій чоловіків мають право на бронювання від військової служби.

Нещодавно Кабмін передав функції затвердження списків заброньованих від Генштабу до Міноборони. Тобто центральні органи виконавчої влади після перевірки передаватимуть документи саме останній структурі. Водночас бронювання, як і раніше, здійснюється за рішенням Міністерства економіки. Все, що відомо про процес – передає 24 Канал.

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Кого можуть забронювати

Наразі під бронювання можуть підпадати українці, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях:

яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

(замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень); які здійснюють виробництво товарів , виконання робіт і надання послуг, н еобхідних для забезпечення потреб ЗСУ , інших військових формувань;

, виконання робіт і надання послуг, н , інших військових формувань; які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Водночас забронювати дозволено не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби ця кількість може перевищувати 50%.

До підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Окрім цього, під бронювання підпадають держслужбовці. Проте за новим законом них торкнуться певні зміни. Відомо, що бронювання залишиться лише для чиновників категорії "А", голів обласних, районних рад, а також сільських, селищних, міських голів.

При цьому держслужбовці категорій "Б" і "В" будуть бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими – те ж стосується й виконавців.

Згідно з новим законом бронь для органів державної влади, інших держорганів зберігається. Йдеться про працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР, органів прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчій службі України, суддів, а також осіб на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.