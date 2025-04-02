Уряд збільшив квоту бронювання для працівників комунальної інфраструктури, – Мінрозвитку

Кабмін ухвалив постанову, що дозволяє підприємствам, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників. Це стосується і працівників комунальної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Що відомо про збільшення квоти на бронювання

У міністерстві розповіли, що, згідно з рішенням уряду, відсоток бронювання підвищується з 50% до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг.

Йдеться насамперед про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів. Завдяки цьому рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації.

Також для таких підприємств пом'якшили вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

Вдалося знайти баланс між необхідністю покриття потреб комунальної інфраструктури та збереженням мобілізаційного потенціалу в умовах повномасштабної війни. Завдяки підвищенню рівня бронювання до 75% ключові працівники зможуть залишатися на своїх посадах, що є критично важливим для безпеки та стабільності громад,

– зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

За даними міністерства, це рішення дозволить громадам ефективніше планувати свою діяльність, уникати перебоїв у постачанні води, тепла та інших базових послуг.

До слова, у Мінекономіки розповіли, що з 1 квітня бронювання працівників можливе лише для підприємств з оновленою критичністю. Тож старі бронювання недійсні.