Чи дійсні електронні документи про бронювання: у Міноборони пояснили

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У Міноборони розповіли про нюанси бронювання.

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, чи дійсні електронні документи про бронювання. Це пов'язано із тим, що у постанові Кабміну є згадка про витяг про бронювання, який підтверджує відстрочку, але не всі компанії її отримують.

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Потрібно звертатись на гарячу лінію

За словами заступниці міністра оборони, подібні ситуації, коли патрулі вимагають паперовий документ, є порушенням закону. Адже після запуску електронного військово-облікового документу він прирівняний до паперового, і патрулі та ДПСУ можуть верифікувати його через QR-код.

Представниця Міноборони радить звертатися на гарячу лінію міністерства у випадках, коли при перевірці вимагають лише паперові документи – це порушення закону.

Від літа 2024 року всі дані спочатку вносять в електронний реєстр, а потім вже – у паперові документи.