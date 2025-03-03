Бронювання у березні: до коли діє стара відстрочка, якщо не встигнули підтвердили критичність

Український уряд продовжив термін перебронювання військовозобов'язаних, який закінчується 28 лютого. Тепер підтвердити критичність для отримання нової відстрочки можна до 31 березня.

Водночас алгоритм бронювання від мобілізації у березні 2025 року лишатиметься таким же, як і раніше. Що треба знати про підтвердження критичності, бронювання та терміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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До коли тепер можна підтвердити критичність для бронювання

Уряд продовжив термін, до якого підприємства можуть підтвердити критичність та повторно забронювати працівників. Якщо ви ще цього не зробили, маєте час до кінця березня.

Варто зазначити, що керівники підприємств можуть подавати списки на бронювання завчасно, щоб уникнути пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового. Це значно пришвидшує процес.

Алгоритм на порталі Дія залишається незмінним:

Увійдіть у кабінет громадянина та натисніть "Подати заяву";

Внесіть дані кандидатів на бронювання;

Підтвердьте, що їхня зарплата становить більш як 20 000 гривень;

Перевірте заяву та підпишіть.

Усі заявки подаються винятково через Дію. Паперові накази скасовано – працює лише електронна система.

Серед нових вимог до підприємств є:

Середня зарплата на підприємстві – не менше 20 000 гривень;

Відсутність податкової заборгованості та заборгованості по ЄСВ.

Що варто ще знати про терміни продовження критичності

Спрощений механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють:

Якщо з 1 березня підприємство планує забронювати нового або фахівця, що вже працює, керівник під час подання списку на бронювання через портал Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків становитиме не менше 20 000 гривень

Це дасть змогу бізнесу одразу бронювати новоприйнятих працівників, якщо вони відповідають вимогам щодо рівня зарплати.

Хто має право на бронювання працівників

Бронювати військовозобов'язаних працівників можуть підприємства, що належать до таких категорій:

Органи державної влади або місцевого самоврядування – для забезпечення функціонування державного управління;

Компанії з державними контрактами в оборонній сфері – наприклад, постачання техніки чи інших ресурсів;

Критично важливі підприємства для економіки або життєдіяльності населення – енергетика, комунальні послуги, продовольча промисловість тощо.

Як отримати статус критично важливого підприємства

Необхідно відповідати трьом критеріям.

Обов'язкові критерії:

Середня зарплата на підприємстві – не менше 20 000 гривень;

Відсутність податкової заборгованості та заборгованості з ЄСВ.

Додаткові критерії (потрібно відповідати хоча б одному):

Сплата податків і зборів понад 1,5 мільйона євро на рік (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ);

Валютні надходження понад 32 мільйони євро на рік, за винятком позик і кредитів;

Стратегічне значення для держави (згідно з переліком стратегічних об'єктів);

Важливе значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;

Середня зарплата для комунальних підприємств – не нижча за середню по регіону за IV квартал 2021 року;

Статус резидента Дія.City.

Підтверджене бронювання відображатиметься в застосунку Резерв+. Якщо бронювання оформлено після оновлення статусу критичного підприємства, воно діятиме протягом усього терміну критичності – до 1 року.

Непідтверджені бронювання втратять чинність після 31 березня.