Мобілізація в Україні: які правила бронювання діють з 1 січня 2025 року

Кабмін запровадив нові правила бронювання для підприємств та військовозобов'язаних з 1 грудня 2024 року. Для того, щоб отримати бронь від мобілізації, вони повинні відповідати оновленим критеріям.

Окрім цього, процедуру повністю перевели в онлайн-формат. Хто може отримати бронювання з 1 січня – розповідає 24 Канал.

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Які підприємства можуть отримати статус критично важливих

Згідно з постановою уряду, для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати таким критеріям:

працівнику, якого бронюють, протягом останнього кварталу мають платити зарплату розміром не менше 20 тисяч гривень (сума станом на 1 грудня 2024);

у підприємства не має бути боргів по сплаті ЄСВ та інших податкових внесків (воно може втратити цей статус, якщо має заборгованість);

третій критерій підприємство обирає самостійно з переліку, наведеного у постанові КМУ № 76 або в регіональних чи галузевих вимогах.

Зазначимо, що рішення територіальних громад щодо визнання підприємства критично важливим має бути погоджено з Мінекономіки та Міноборони.

До 28 лютого усі критично важливі підприємства повинні пройти перевірку на відповідність новим вимогам, якщо вони хочуть зберегти цей статус та мати можливість й надалі бронювати працівників.

Яким військовозобов'язаним доступне бронювання з 1 січня

Працівника можуть забронювати за умови, якщо він:

уточнив облікові дані та перебуває на військовому обліку;

не перебуває у розшуку;

його роботодавець внесений до Єдиного переліку критично важливих підприємств;

відносно його роботодавця коректно підтягуються всі відомості (назва, податковий номер, адреса, рішення про визнання критичним, помітка про відповідність зарплатним критеріям);

офіційно отримує зарплату розміром не менше 20 тисяч гривень.

Як проходить процес бронювання

Керівник критично важливого підприємства повинен сформувати список працівників для бронювання у застосунку Дія. За відсутності такої можливості, підприємство може подати списки у паперовій формі до державного органу, який визнав його критично важливим.

У списку керівник повинен зазначити такі відомості

повне найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ підприємства;

ПІБ військовозобов'язаного, його ІПН, номер паспорта;

строк дії чинної відстрочки;

накласти на список кваліфікований електронний підпис.

Якщо підприємство відповідатиме всім критеріям, а працівник – вимогам, інформація про надання відстрочки відобразиться у застосунку Резерв+ військовозобов'язаного протягом 72 годин. У разі відмови в електронному кабінеті відобразиться її причина.

Зазначимо, що усі критично важливі підприємства можуть забронювати лише 50% військовозобов'язаних працівників від загальної кількості.