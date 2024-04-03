У Раді запропонували нову концепцію змін до бронювання працівників бізнесу: що вона передбачає

У Верховній Раді продовжують працювати над розробленням концепту економічного бронювання. 1 квітня представники Європейської Бізнес Асоціації зустрілися з головою Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, та автором моделі економічного бронювання – Дмитром Наталухою.

Парламентарі спільно з представниками бізнесу обговорили, яким може бути бронювання працівників від мобілізації. Робота над цим іде, попри те що комітет з питань нацбезпеки під час розгляду законопроєкту про зміни до мобілізації відхилив усі правки на цю тему.

Цікаво Нові закони щодо мобілізації: у Міноборони пояснили, що вони змінять

Рада з бізнесом розробляє концепцію змін до бронювання

У Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що розроблення концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію.

Представники асоціації зауважили, що наразі від мобілізації заброньовано близько 540 тисяч осіб. Найбільша кількість підпала під такі сектори, як енергетика, агропромисловий сектор, промисловість, виробництво та транспорт.

Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно. Наразі близько 2,7 мільйона чоловіків у віці 25 – 60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тисяч – активні ФОПи,

– зазначили в організації.

Однак там розповіли, що близько 1 мільйона чоловіків, ймовірно, перебувають у тіньовому секторі, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня.

У комітеті Верховної Ради запропонували таку модель економічного бронювання, яка передбачає, що бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов'язаних працівників.

"Умова бронювання – відсутність податкових боргів та сплата військового збору на кожного працівника за формулою 1,5% від зарплати плюс фіксована ставка у розмірі 20 000 грн/місяць", – зауважили у Європейській Бізнес Асоціації.

Водночас для ФОП діятиме додаткова вимога: подання довідки про наявність обороту на суму, не менше ніж вартість трьох місяців бронювання для підтвердження реальної активності. Варто зазначити, що при цьому стратегічні підприємства залишаються під дією постанови про бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Як відбуватиметься бронювання

У Європейській Бізнес Асоціації розповіли, що концепт економічного бронювання складатиметься з 3 кроків.

Зокрема, для бронювання від мобілізації треба буде зробити наступні кроки:

Сплата збору: Підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі, надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП – довідку про рух коштів.

Верифікація: Податкові органи в онлайн режимі підтверджують відсутність заборгованості, відбувається онлайн-перевірка особи заброньованого. Людина отримує жовтий QR код, що підтверджує процедуру бронювання. Протягом 60 днів необхідно оновити власні дані в ЦНАП для валідації бронювання.

Оновлення даних: Заброньована особа відвідує ЦНАП, де оновлює дані та валідує бронювання. Кожен заброньований отримує зелений QR код, що підтверджуватиме його бронювання.

У асоціації додали, що ця модель поширюється на всіх найманих працівників та ФОП, втім не поширюватиметься на дефіцитні військово-облікові спеціальності. За цією моделлю, компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати. Водночас економічна бронь не дає дозвіл на виїзд за кордон.