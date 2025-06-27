Скільки священників отримали бронювання від мобілізації: у Держетнополітики розповіли
- Близько 2,3 тисячі керівників релігійних організацій отримали бронювання від мобілізації в Україні.
- З понад 30 тисяч релігійних організацій, 7726 визнані критично важливими та можуть здійснювати бронювання священнослужителів.
- Організації повинні відповідати критеріям, зокрема бути зареєстрованими, подавати звіти про доходи та не мати зв'язків з іноземними організаціями, діяльність яких заборонена в Україні.
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Священнослужителі за певних умов можуть отримати бронювання від призову.
Відстрочку від мобілізації їм почали надавати з 27 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Державної служби України з етнополітики та свободи совісті на запит Інтерфакс – Україна.
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Як багато священнослужителів отримали бронювання від призову?
За даними Держетнополітики, близько 2,3 тисячі священнослужителів, які є керівниками релігійних організацій, мають бронювання від мобілізації.
Інформуємо, що 27.06.2025 ДЕСС було розпочато здійснення бронювання священнослужителів-керівників релігійних організацій. Станом на дату надання цієї відповіді процедуру бронювання пройшли 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у Держетнополітики зазначили, що наразі 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Відповідно до цього, вони можуть здійснювати бронювання священнослужителів.
Їх відібрали з-поміж понад 30 тисяч організацій, які зареєстровані в Україні. Варто зауважити, що відбір проводили за сімома критеріями, затвердженими у лютому цього року.
Зокрема, організація повинна бути зареєстрованою згідно з чинним законодавством, подавати звіти про використання доходів, а також не мати зв’язків з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена (зокрема, з Російською православною церквою).
В Інтерфакс – Україна зазначили, що Держетнополітики має намір ініціювати можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців.