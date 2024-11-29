Тільки через Дію: Федоров пояснив, що буде з бронюванням з 1 грудня

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нюанси бронювання від призову через застосунок Дія.

Михайло Федоров розповів, що буде з бронюванням після 1 грудня. Про це пише 24 Канал із посиланням на його офіційне повідомлення.

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Що буде з бронюванням

Раніше була опція бронювання через Дію та офлайн. З 1 грудня функція буде доступна лише онлайн. Це мало б розв'язати проблему з тривалим опрацюванням документів.

Підприємства повинні оновити статус критичних до 28 лютого. Бронювати людей можна вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до кінця лютого.

️Федоров розповів, що нових працівників зможуть бронювати одразу, тобто не потрібно пропрацювати певний термін. Зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City.

Підприємство повинно відповідати 3 критеріям:

середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень;

відсутність податкових боргів.

Або третій критерій можна обрати з переліку:

резидентство в Дія.City;

1,5+ млн євро сплачених податків за рік;

32+ млн євро надходжень;

важливість для національної економіки чи потреб тергромади.

Для отримання чи підтвердження критичності потрібно зібрати пакет певних документів.